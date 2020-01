Hamburg. Iyi günler – das ist Türkisch und bedeutet: Guten Tag! Mädchen und Jungen, die in türkischstämmigen Elternhäusern aufgewachsen sind und gut Deutsch sprechen, kennen oft die Sprache ihrer Herkunftsfamilien viel zu wenig. Um das zu ändern, bietet die Hansestadt seit 2016 verstärkt den sogenannten herkunftssprachlichen Unterricht an. Im aktuellen Schuljahr besuchen mehr als 4000 Schüler diese Kurse, die zusätzlich zum regulären Deutsch-Unterricht angeboten werden. Insgesamt können sie unter diesen Sprachen auswählen: Türkisch, Arabisch, Farsi/Darsi, Italienisch, Spanisch, Albanisch, Bosnisch, Chinesisch, Polnisch, Portugiesisch, Romanes und Russisch.

Für besonders seltene Sprachen wie Aramäisch und Paschtu organisiert ein Träger im Auftrag der Schulbehörde einzelne Kurse. Um insgesamt 82 Kurse an 30 Schulen ist das staatliche Angebot jetzt erweitert worden. Waren es vor dem Ausbau 2016 noch 296 Angebote an 50 Schulen, so sind es jetzt 378 herkunftssprachliche Angebote an 84 Schulen. Die seit den 1970er-Jahren von den Konsulaten (Türkei, Portugal, Spanien zum Beispiel) angebotenen Sprachkurse werden dagegen nicht mehr so stark frequentiert. So sank die Zahl der Schüler am türkischen Konsulatsunterricht seit 2016 von 737 auf jetzt noch 349 Schüler.

Schulleiterin: „Die Sprache ist der Schlüssel der Welt“

Offenbar gelten die Angebote an staatlichen Schulen als attraktiv, weil hier im Unterschied zu den Konsulaten eine Benotung möglich ist. Am gefragtesten sind in den Schulen Türkisch – und seit der verstärkten Zuwanderung Arabisch sowie Farsi/Dari. Wie Schulsenator Ties Rabe (SPD) bei der Vorstellung der neuen Kurszahlen am Donnerstag sagte, habe der Senat mit dem Ausbau der Kurse dem Wunsch von Familien mit Migrationshintergrund entsprochen, dass ihre Kinder auch die kulturellen Wurzeln und die Sprache der Eltern kennenlernen sollten.

„Die Sprache ist der Schlüssel der Welt“, sagte die Schulleiterin der Georg-Kerschenstein-Grundschule, Banu Graf. An ihrer Schule mit 400 Kindern lernen 150 die türkische Sprache. Die Nachfrage sei groß. In der Regel werden drei Stunden pro Woche unterrichtet.

Drei Organisationsformen

Unterricht in den jeweiligen Muttersprachen gibt es in drei Organisationsformen. An den Grundschulen finden mit freiwilliger Beteiligung Nachmittagskurse statt. In der Mittelstufe der weiterführenden Schulen werden Wahlpflichtkurse mit Benotung angeboten. Außerdem sind bilinguale Schulen entstanden. Dazu gehört das Albrecht-Thaer-Gymnasium (Deutsch-Spanisch).

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will, dass Kinder auch die kulturellen Wurzeln und die Sprache ihrer Eltern kennenlernen.

Foto: Christian Charisius / dpa

Dort wird Spanisch ab der fünften Klasse unterrichtet. Nach Senatsangaben wachsen rund 40 Prozent aller Hamburger Kinder zwei- oder mehrsprachig auf. In der Grundschule hat die Hälfte aller Kinder einen Migrationshintergrund. Dasselbe Bild zeigt sich auch, wenn man die gesamte Schülerschaft bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 in den Blick nimmt. Besonders hoch ist der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in den Vorschulklassen, heißt es bei der Schulbehörde. In Sonderschulen sind Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund leicht unterrepräsentiert. Von den weiterführenden Schulformen weist die Stadtteilschule einen deutlich höheren Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund auf als das Gymnasium.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Sie alle sollen sehr gut Deutsch lernen, aber auch ihre Herkunftssprachen besser lernen“, sagt Ties Rabe. Deshalb habe der Senat den herkunftssprachlichen Unterricht seit 2016 gezielt ausgebaut. Im Übrigen sei es für eine internationale Metropole wie Hamburg mit Handelsbeziehungen rund um den Globus wichtig, dass Schüler aus dieser Stadt viele Sprachen sicher können.

Von einem Ausbau der alten Sprache Latein hält der Schulsenator dagegen nichts. Das Sprachangebot müsse zur gesellschaftlichen Wirklichkeit passen. Und da spiele Latein keine Rolle mehr.