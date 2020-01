Hamburg. Die Hochbahn hat Probleme mit dem Jahreswechsel: 95 der insgesamt 120 neuen DT5-Fahrzeuge sind ausgefallen. Die Hochbahn bestätigte entsprechende Meldungen und erklärte, es sei "ein Fehler aufgetreten, der die Fahrzeuge nach dem Wenden nicht mehr starten ließ". Deshalb müsse für die DT5-U-Bahnen ein Update der Software vorgenommen werden.

Ein Informant hatte abendblatt.de mitgeteilt, dass die Züge das neue Datum zum Jahreswechsel nicht vertragen hätten. Die entsprechende Nachfrage des Abendblattes ließ die Hochbahn unbeantwortet. Bis zur Behebung des Fehlers fahren laut Hochbahn jetzt überwiegend Züge des Typs DT4 sowie Verstärker der DT3-Reihe.

Kurzzüge und Verspätungen

Unklar blieb, ob es insbesondere auf der Linie U3 zu größeren Verspätungen oder Zugausfällen kam. Laut Hochbahn konnte "der Takt gehalten werden", Fahrgäste hatten andere Erfahrungen gemacht. Die U3 konnte demnach seit dem 1. Januar den 5-Minuten-Takt zwischen 12 und 20 Uhr nicht gewährleisten. Aufgrund der Panne setzt die Hochbahn auch auf anderen Linien verstärkt Kurzzüge ein. Erklärende Durchsagen zu den Zugausfällen soll es nicht gegeben haben.

Wissenswertes über die U3 der Hamburger Hochbahn:

Die Linie U3 umfasst 25 Stationen, Barmbek wird dabei zweimal angefahren

Sie führt als Ringlinie durch das Zentrum von Hamburg

Die Strecke hat eine Länge von knapp 20,7 Kilometern und die komplette Fahrt dauert zwischen 44 und 45 Minuten

Die Kennfarbe der U3-Linie ist Gelb

Die U-Bahn-Linie wurde 1912 eröffnet

Während Fahrgäste auch übervolle Waggons beklagten, erklärte die Hochbahn, dass sich der Einsatz von Kurzzügen "aufgrund des geringen Fahrgastaufkommens problemlos" gestalte. Am Wochenende sollen die ausgefallenen DT5-Triebwagen sämtlich wieder einsatzfähig sein.

Rückschlag für "Hamburg-Takt" und den Weltkongress

Die Panne ist ein Rückschlag für den sogenannten "Hamburg-Takt", den der Senat angekündigt hat. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember hatte er die zweite Stufe seiner "Angebotsoffensive" gestartet, die bis Ende 2020 umgesetzt werden soll. So sollen U-Bahnen und wichtige Metrobusse in kürzeren Takten verkehren, zusätzliche Buslinien werden eingerichtet., darunter Expressbusse für eine schnellere Verbindung in die Innenstadt und Quartiersbusse, die Stadtteile in den Außenbezirken erschließen sollen. Im Jahr 2020 sollen 210 neue Stellen geschaffen werden, auch im IT-Bereich.

Eigentlich wollte Hamburg mit seinem ÖPNV jetzt international glänzen. Denn im Oktober 2021 ist die Hansestadt Ausrichter des ITS-Weltkongresses. Das Treffen der Experten dient dem Austausch über Intelligent Transport Systems (ITS) und präsentiert innovative Verkehrskonzepte. 2017 hatte sich die Stadt mit einigen Anstrengungen gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt und den Kongress nach Hamburg geholt. Nicht zuletzt, um im Vorfeld des Experten-Kongresses Rückenwind für die Verkehrswende zu bekommen.

DT5-Züge sind besonders komfortabel und umweltfreundlich

Das Besondere am DT5-Zug: Das Fahrzeug läuft ruhig und die Akustik im Inneren ist angenehm leise. Außerdem sind die Wagen moderner gestaltet, sie sind miteinander verbunden und klimatisiert. Ein Clou in den Bahnen: Es gibt eingebaute USB-Ladebuchsen und ein Infotainmentsystem.

Das DT steht für Doppeltriebwagen, jedes der 40 Meter langen dreitteiligen Fahrzeuge bietet 96 Sitz-, 240 Steh- und zwei Rollstuhlplätze. Die DT5-Züge, so die Hamburger Hochbahn, seien besonders umweltfreundlich.