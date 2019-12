Hamburg. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Todes von Jan Fedder äußerten neben seinen Fans auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD), der FC St. Pauli und weitere bekannte Hamburger ihre Trauer.

Carsten Brosda und Katharina Fegebank trauern um Jan Fedder

Brosda schrieb auf Twitter: "Große Haie, kleine Fische - für ihn waren alle gleich. Mit viel Herz hat er im Fernsehen und auf der Bühne immer wieder Hamburg verkörpert, vor allem im Großstadtrevier. Rau und trotzdem charmant - wie seine Heimatstadt. Jan Fedder wird fehlen!"

Auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) veröffentlichte am Montag einen Tweet zum Tod des Schauspielers: "Das macht mich traurig. Jan Fedder hat das besondere an Hamburg und Nordeutschland, den Menschen und ihren Geschichten auf wunderbare Weise mit rauem Charme in seinen Rollen und als Hamburger Original verkörpert. Tschüs, mach‘s gut, Jan Fedder!"

FC St. Pauli sagt Tschüs zum St. Paulianer

Der FC St. Pauli veröffentlichte am Montagabend einen Nachruf und bezog sich dabei auf den Wohnort des Schauspielers. "St. Pauli war seine Heimat. Nun sagt er für immer "Tschüß". Ruhe in Frieden, Jan Fedder", heißt es in dem Tweet des Hamburger Vereins.

Die Gewerkschaft der Polizei Hamburg nahm Abschied von ihrem "Ehrenkommissar". Sie twitterte: "Wir verabschieden uns vom Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, Jan Fedder." Die Polizei Hamburg war ebenfalls betroffen und spricht Fedders Angehörigen, seinen Freunden und Kollegen ihr Beileid aus.

NDR-Intendant: "Ich bin traurig"

NDR-Intendant Lutz Marmor äußerte sich auch am Montagabend. "Ich bin traurig", sagte er laut einer Mitteilung seines Senders. "Jan Fedder war ein Norddeutscher durch und durch: ehrlich, echt, direkt, manchmal raubeinig, aber im Kern herzlich. Ein echter Volksschauspieler." Der NDR habe Fedder viel zu verdanken. "Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt. Der Tod dieses einzigartigen Schauspielers hinterlässt eine große Lücke." Außerdem drückte Lutz Marmor Fedders Frau sein Mitgefühl aus.

Beisenherz spricht von "Versetzung in ein anderes Revier"

Auch der Hamburger Moderator Micky Beisenherz veröffentlichte einen Tweet zum Tod von Jan Fedder: "64. Ein bisschen früh für eine Versetzung in ein anderes Revier. Traurig. Danke für die gute Zeit, #JanFedder."