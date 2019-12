Hamburg. Jan Fedder ist tot. Der Schauspieler starb am Montagabend um 18.47 Uhr in seiner Hamburger Wohnung. Das bestätigte eine Sprecher des polizeilichen Lagedienstes dem Abendblatt. Demnach hat es einen Notarzteinsatz der Hamburger Feuerwehr in der Wohnung des Schauspielers gegeben. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Ob es ein natürlicher Tod war, konnte die Polizei auf Nachfrage des Abendblatts noch nicht bestätigen. Es habe sich jedoch um einen routinemäßigen Einsatz gehandelt, so der Lagedienst.

Jan Fedder war krebskrank. Nach der Diagnose und einer Strahlenbehandlung im Jahr 2012 begann für ihn ein medizinisches Martyrium. Der Hamburger musste ein Drittel seiner Zunge entfernt werden.

Jan Fedder wäre am 14. Januar 65 Jahre alt geworden

Am 14. Januar wäre der Schauspieler 65 Jahre alt geworden. Zu diesem Geburtstag hatte er sich noch im November 2018 einen Auftritt von Deep Purple gewünscht. "Diesen Wunsch muss ich mir einfach erfüllen", sagte das Gesicht der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Dafür wollte er weder Kosten noch Mühen scheuen. "Wenn wir es nicht schaffen, die so in eine Show zu bekommen, dann lasse ich Deep Purple auf meine eigenen Kosten einfliegen. Das bin ich mir schuldig. Das muss ich einfach bringen."

Vor allem die TV-Vorabendserie „Großstadtrevier“ hatte ihn bekanntgemacht: Seit 1992 war er in dem ARD-Dauerbrenner als Hamburger Polizist Dirk Matthies zu sehen. Auch für vier Siegfried-Lenz-Verfilmungen stand er vor der Kamera – für seine Darstellung in „Der Mann im Strom“ erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Jan Fedders wuchs auf St. Pauli auf

Seine erste große Rolle hatte Fedder auf der Leinwand: In Wolfgang Petersens Klassiker „Das Boot“ (1981) spielte er Bootsmaat Pilgrim. Ausflüge ins Kino unternahm Fedder später selten, das Fernsehen wurde zu seinem Metier. In mehr als 400 Produktionen war er mit von der Partie und machte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Die NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“ mit Fedder als Bauer Brakelmann und Peter Heinrich Brix als dessen Kumpel „Adsche“ wurde vor allem im Norden Kult.

Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler – und das „mit Fug und Recht“, wie Fedder einmal selbst sagte.