Hamburg. „Wenn die heute 45- bis 64-Jährigen in den nächsten beiden Jahrzehnten aus dem Berufsleben ausscheiden, müssen wir in Hamburg mit einem erheblichen Mangel an Fachkräften rechnen.“ Das hatte der damalige Senator für Arbeit und Soziales, Detlef Scheele (SPD), schon im Jahr 2012 prophezeit und eine umfassende Strategie zur Fachkräftesicherung angekündigt. Mittlerweile ist Scheele Chef der Bundesagentur für Arbeit, und der erwartete Fachkräftemangel hat sich tatsächlich zu einer der größten Sorgen der deutschen Wirtschaft entwickelt. Nicht umsonst hat der Bundestag inzwischen ein „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ beschlossen, das am 1. März in Kraft tritt.

Doch nicht nur für privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern auch für die Stadt wird es zunehmend schwerer haben, Personal zu rekrutieren. Aktuellen Angaben des Senats zufolge hat sich die Zahl externer Stellenanzeigen in den vergangenen drei Jahren fast verdoppelt. Hatten Kernverwaltung (Fachbehörden und Bezirksämter), Landesbetriebe, Hochschulen und öffentliche Unternehmen 2017 noch 3785 Anzeigen geschaltet, waren es 2018 schon 5450 und 2019 bis Ende November bereits 7031.

Kosten steigen

Die Kosten stiegen ebenfalls: von knapp 3,0 Millionen Euro in 2017 über 3,4 Millionen in 2018 auf bislang 4,1 Millionen Euro bis Ende November 2019. Dass der Kostenanstieg etwas unterproportional verlief, dürfte an den öffentlichen Unternehmen liegen, die die Masse der Anzeigen schalten: Sie haben es geschafft, die Kosten pro Ausschreibung von 1231 Euro (2017) auf 1163 Euro in 2019 zu drücken. In allen anderen Bereichen sind die Kosten hingegen gestiegen. Diese Angaben gehen aus der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsfraktion hervor.

„Der Senat zieht aus einem ganz offensichtlichen Problem leider die völlig falschen Schlüsse“, sagte dazu FDP-Fraktionschef Michael Kruse. „Immerhin hat Rot-Grün erkannt, dass viele seiner offenen Stellen nicht zeitnah besetzt werden können. Anstatt aber nur immer mehr Stellenanzeigen zu schalten und die Kosten in die Höhe zu treiben, wird es Zeit, dass der Senat seine Strategie überdenkt.“ Es reiche nicht, immer mehr fürs Personalmarketing auf allen denkbaren Kanälen auszugeben, so Kruse. „Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiver werden: Hamburgs Verwaltung braucht einen modernen Auftritt, neue Arbeitsweisen und flache Hierarchien. Danach suchen sowohl junge Talente als auch Fachkräfte.“

Personalamt weist Kritik zurück

Im Personalamt der Stadt wird der Eindruck, nicht auf den Fachkräftemangel vorbereitet gewesen zu sein, hingegen zurückgewiesen. Zwar sei dieser für die öffentliche Verwaltung ebenso „eine der größten Herausforderungen“ wie für private Arbeitgeber, räumt Volker Wiedemann, Leiter des Personalamts, ein. Das betreffe auch nicht mehr nur „Spezialberufe“ wie Ärzte, IT-Personal, Ingenieure oder Sozialpädagogen, sondern mittlerweile auch typische Verwaltungsberufe wie Sachbearbeiter oder Juristen.

Allerdings habe der Senat, wie seinerzeit von Scheele angekündigt, „in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Aktivitäten initiiert und umgesetzt, um dem Fachkräftemangel zu begegnen“, so Wiedemann. So sei das Karriereportal der Stadt auf Hamburg.de modernisiert worden. „Nahezu alle Job-Interessierten informieren sich im Internet und kommen spätestens bei der konkreten Stellenausschreibung in Kontakt mit den Karriereseiten“, heißt es im aktuellen Personalbericht der Stadt, der ein ganzes Kapitel dem Thema Fachkräfte widmet.

Duale Studiengänge

Bewährt hätten sich auch zentrale Auswahlverfahren, etwa für Bauingenieure, Sachbearbeiter für die Kundenzentren oder die Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD) der Jugendämter: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die hamburgische Verwaltung besonders erfolgreich bei der Rekrutierung ist, wenn sie koordiniert auftritt“, so der Personalbericht. So habe man für das Projekt „Neuorganisation der Kundenzentren“ 700 Bewerbungen auf 76 Stellen erhalten und diese zu nahezu 100 Prozent besetzen können.

Auch auf 45 Stellen für das Parkraummanagement habe man dank gezielter Marketingaktionen ausreichend geeignete Bewerbungen erhalten. Außerdem entwickele die Stadt gemeinsam mit Kooperationspartnern aus dem Hochschulbereich vermehrt duale Studiengänge, so werden zum Beispiel gemeinsam mit der Evangelischen Hochschule des Rauhen Hauses Fachkräfte für den Sozialbereich ausgebildet.

Ausbildungsleistung massiv gesteigert

Ohnehin hat die Stadt ihre eigene Ausbildungsleistung massiv gesteigert. Waren 2011 gerade mal 649 Azubis eingestellt worden, waren es 2018 schon 1496 – mehr als eine Verdoppelung. Insgesamt waren Ende 2018 mehr als 4800 Personen bei der Stadt in Ausbildung, ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (4297). „Überdurchschnittlich stark stieg die Zahl der Auszubildenden in den Bereichen Polizeivollzugsdienst, Justizverwaltung und Feuerwehr“, heißt es im Personalbericht.

Und: Sämtliche Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen haben, seien übernommen worden. Der Bericht verhehlt allerdings auch nicht, dass sich das Pro­blem aller Anstrengungen zum Trotz noch verschärfen dürfte. „Auf dem Arbeitsmarkt in Hamburg werden in den nächsten zwölf Jahren statt derzeit 851.000 voraussichtlich nur noch 721.000 Personen zur Verfügung stehen“, heißt es.

Personalbedarf der Stadt steigt

Während für das Jahr 2018 von etwa 55.000 fehlenden Fachkräften ausgegangen wurde, könnte dieser Engpass bis zum Jahr 2030 auf 77.000 fehlende Fachkräfte anwachsen. Gleichzeitig steige der Personalbedarf der Stadt: Denn zum einen wird bis 2026 ein knappes Viertel der gut 71.000 Verwaltungsbeschäftigten altersbedingt ausscheiden, zum anderen wächst die Verwaltung parallel zur Einwohnerzahl – allein seit 2016 um mehr als 1600 Mitarbeiter.

Umso wichtiger sei es, die Stadt als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, sagt Personalamtsleiter Wiedemann und nennt einige Vorzüge für Beschäftigte im öffentlichen Dienst: Das seien etwa eine sinnstiftende Tätigkeit, eine große Aufgabenvielfalt, gute Fort- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie Vorteile bei der Vereinbarung von Beruf und Familie über sehr variable Teilzeitmodelle – gut jeder dritte Beschäftigte der Stadt nimmt sie in Anspruch.

Nicht zuletzt hat der öffentliche Dienst in den vergangenen Jahren durch vergleichsweise hohe Tarifabschlüsse auch bei der Entlohnung aufgeholt. Und die Einführung eines städtischen Mindestlohns von 12 Euro ist mittlerweile fast flächendeckend umgesetzt. Auch daher ist die Erfolgsquote bei der Stellenbesetzung von 74,4 Prozent 2016 wieder auf 79,5 Prozent im Jahr 2018 angestiegen. Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss: Ein Fünftel ihrer offenen Stellen konnte die Stadt nicht besetzen. Diese Fachkräftelücke zu schließen dürfte eine Herausforderung bleiben.