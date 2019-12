Hamburg/Berlin. Hamburgs Koch des Jahres erweitert seine Kundschaft: Christoph Rüffer, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen und 19 Punkten des Restaurantführers Gault&Millau, wird 2020 zusammen mit fünf weiteren Spitzengastronomen ein neues Speisenkonzept für die Helios-Kliniken entwickeln. Rüffer (46), seit 2002 Küchenchef des Restaurants "Haerlin" im Fairmont-Hotel Vier Jahreszeiten, sowie Nils Henkel, Thomas Bühner, Hendrik Otto, Juan Amador und Maike Menzel sollen insgesamt zwölf Gerichte für die Patienten der 86 Kliniken kreieren.

"Gerade für die Genesung des Körpers ist frisches, schmackhaftes und ausgewogenes Essen wichtig. Ich freue mich, mit der Entwicklung einiger Gerichte für Helios etwas dazu beitragen zu dürfen", sagte Rüffer.

Was sich Helios von Rüffer & Co. verspricht

Helios will in Zusammenarbeit mit den Sterneköchen und dem Service-Experten Carsten K. Rath sein Speisenangebot nach eigenen Angaben "auf ein neues, exzellentes Niveau heben". Es richte sich sowohl an privat als auch an gesetzlich versicherte Patienten.

Helios betreibt in Hamburg die Endo-Klinik in Altona und die Mariahilf-Klinik in Harburg, deren Geburtshilfe-Station vor einem Jahr in die Schlagzeilen geraten war.

Christoph Rüffer war im Oktober vom "Großen Restaurant&Hotel Guide-2020“ zu Hamburgs Koch des Jahres ernannt worden.