Hamburg. Das Wetter wird in Hamburg zu Weihnachten 2019 neuen Schnee und Kälte bringen. Die Temperaturen kriechen so gerade über die Null-Grad-Marke. Doch dieses Hamburg liegt in Erie County im US-Bundesstaat New York in der Nähe von Buffalo. Und in Hamburg, Alabama? Bis zu 19 Grad, sonnig, leicht bewölkt. Was wünschen sich die Hamburger in Hamburg, Germany für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage? Mehr New York oder mehr „Sweet Home Alabama“?

Schwer zu sagen, denn irgendwo dazwischen pegelt sich das Wetter an Alster und Elbe in Hamburg ein. Zwischen 4 und 9 Grad sollen sich die Temperaturen bis Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag bewegen. Dabei ist es am Sonnabend bewölkt, am Sonntag und Montag regnerisch, am Dienstag und Mittwoch nimmt die Regenwahrscheinlichkeit ab.

Der Wind kommt zunächst aus Ost oder Ost-Südost und dreht dann auf West-Südwest. Aufgrund der Feuchtigkeit und des Windes von bis zu 20 Kilometern pro Stunde fühlt sich das im Chill-Faktor kälter an als es ist. Gefühlt: Winter; gemessen: Herbst.

Deutscher Wetterdienst bei Twitter zu weißer Weihnacht

Doch noch weiße #Weihnachten?



Auch 5 Tage vor #Heiligabend lässt sich die meteorologische Frage dieser Tage "Weiße oder grüne Weihnachten?" noch nicht sicher beantworten. Aktuelle Informationen zu dem Thema in einem Video mit #DWD Pressesprecher Andreas Friedrich. /Fr pic.twitter.com/5He4XqYkog — DWD (@DWD_presse) December 19, 2019

Klimawandel? Auch Landkrabben betroffen

In den Alpen beten die Wintersportler um Schnee – der nicht kommt. In Australien hoffen die Feuerwehrleute auf Regen wegen der vielen Brände. Und die Bürger sehnen ein Ende der Hitzewelle herbei.

Die Vermutung geht dahin, dass vor allem die Südhalbkugel bereits viel stärker vom Klimawandel erfasst wird als der globale Norden. Im Indischen Ozean überqueren Millionen von Roten Landkrabben normalerweise mit Beginn der Regenzeit die Weihnachtsinsel für ihren „Paarungsmarsch“. In diesem Jahr jedoch fehlte der Regen. Erst im Dezember haben die Krabben den für sie langen Weg vom Regenwald zur Küste begonnen.

Landkrabben auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean

Wie der Chef des Ökologie-Fachbereichs an Australiens La Trobe Universität, Peter Green, sagte, sei der Wissenschaft bis heute unklar, woher die Landkrabben wissen, wann sie loslaufen müssen. Es ist wohl der Instinkt, der sie antreibt.

Wenn der Regen kommt, ist auch Hamburg einfach nur zum Weglaufen.