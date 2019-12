Hamburg. "Veiko" hat viele Gesichter. In Sachsen sorgte das Sturmtief für Neuschnee und Schneeverwehungen. Anders in Schleswig-Holstein: Von der Nordsee her zogen am Sonnabend starke Gewitter mit teilweise schweren Sturmböen aufs Festland.

Für mehrere Kreise im Westen des Bundeslandes wurde eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben, die für das gesamte dritte Adventswochenende gilt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes können die Sturmböen Geschwindigkeiten von etwa 100 km/h erreichen. Da sich sich die Front mit großer Geschwindigkeit bewegt, sei aber nicht mit länger anhaltenden Regenfällen zu rechnen.

Der Wind soll zwar im Verlauf der Nacht abflauen. Allerdings sind am Sonntag laut Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net neue Sturmböen zu erwarten. Der Übeltäter diesmal: Tief "Wilfried".