Hamburg. Die Entscheidung von Hochbahn und Senat, eine Haltestelle der U5 auf dem UKE und eine weitere in der Nähe des Siemersplatzes einzurichten, ist auf viel Zuspruch gestoßen. Nachdem das Abendblatt bereits am Montagabend und in der Dienstagausgabe ausführlich über die Pläne berichtet hatte, gab der Senat am Vormittag eine Pressemitteilung heraus und bestätigte die Berichterstattung.

„Mit der aktuellen Planung optimieren wir den Verlauf der U5 auf der westlichen Alsterseite und schaffen eine hervorragende Anbindung des UKE an das Hamburger Schnellbahnsystem“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). „Tausende Beschäftigte, Studierende, Patienten und Besucher können künftig direkt mit der U-Bahn zum UKE gelangen, ohne auf einen Bus umsteigen oder eine Strecke zu Fuß gehen zu müssen. Die neue U-Bahn-Anbindung ist zugleich Rückenwind für die Umsetzung des Entwicklungsplans 2040 des UKE.“

UKE rechnet mit steigenden Patienten- und Besucherzahlen

UKE-Vorstandschef Burkhard Göke zeigte sich „begeistert“, zumal das UKE bis 2040 „durch unsere Ausbau- und Erweiterungspläne mit einer Steigerung der Patienten-, Besucher- und Beschäftigtenzahlen um 50 Prozent“ rechne. Hochbahn-Chef Henrik Falk sagte, er freue sich, „dass wir das UKE von Beginn an und auch weiterhin als Partner eng in die Planung einbinden konnten“. Mit rund 32.000 Fahrgästen täglich werde die Haltestelle UKE eine der am stärksten genutzten der U5.

Wie berichtet, hatten Senat und Hochbahn die zunächst favorisierte Variante verworfen, nach der die U5 bereits an der Gärtnerstraße nach Westen hätte abdrehen sollen – ohne UKE und Siemersplatz anzufahren. Die jetzige Entscheidung zeuge von „Weitsicht und Fingerspitzengefühl“, sagte SPD-Verkehrspolitiker Dorothee Martin.

Linke: "Vorhandene Trassen der alten Stadtbahn nutzen"

Es sei „ohne Frage sinnvoll, Orte wie das UKE mit vielen Beschäftigten und Besucher ans Schienennetz anzuschließen“, sagte Linken-Verkehrspolitikerin Heike Sudmann. „Aber es ist auch verrückt, dass wegen der Verbohrtheit von Olaf Scholz und der SPD die Planer nicht die vorhandenen Trassen der alten Stadtbahn (wie z.B. der Linie 2 auf der Grindelallee/Hoheluftchaussee) nutzen dürfen. Eine moderne oberirdische Stadtbahn lässt sich hier wesentlich schneller und kostengünstiger bauen als eine unterirdische Bahn.“

FDP-Verkehrspolitiker Ewald Aukes begrüßte den Plan, forderte aber „eine realistische Zeit- und Kostenplanung für die U5 und die S32“. Die UKE-Station mache das Projekt deutlich teurer. „Wir erwarten deshalb vom Senat konkrete Aussagen, wer welchen Anteil an der Finanzierung übernimmt.“ CDU-Verkehrspolitiker Dennis Thering lobte das Vorhaben, kritisierte aber, dass die U5 nicht direkt am Siemersplatz halte, wie Bürgermeister Tschentscher es versprochen habe. Zudem mache der Senat vor der Bürgerschaftswahl weder Angaben zu den Kosten des Projektes, noch zur Zeitplanung oder den zu erwartenden Beeinträchtigungen für Anwohner.