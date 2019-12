Hamburg. In der Lebensmittelindustrie ist es gemeinhin so, dass die größten Massenhersteller sich ländliche, nach alter Sitte klingende Firmennamen zulegen, um ihre Produktionsweise tunlichst vor dem Verbraucher zu verschleiern. Da muss man schon genauer hinschauen, oder besser: hinschmecken, um zu realisieren, dass es sich bei der „Altländer Mettwurst- und Schinkenräucherei Quast“ um einen ganz besonderen Betrieb handelt.

Die in fünfter Generation existierende Räucherei besteht im Wesentlichen aus Vater John und Mutter Agnes, Sohn Jan-Eric, der offiziell die Geschicke vor einiger Zeit übernahm, dem Altgesellen Detlef Bandt und Jan-Erics Bruder, dem Betriebswirt Stephan, der bei Bedarf mit aushilft. Die Quasts residieren im Alten Land: in Hamburg-Neuenfelde am Elbdeich.

Der Name Quast – im Alten Land keine Besonderheit

Hier ist der Name Quast nicht ganz selten, wie die Geschichte von Johns Vater August unterstreicht: Als er seine Elfriede, geborene Quast, 1952 ehelichte, trugen die beiden Trauzeuginnen, der Standesbeamte und auch der Pastor den Namen Quast. Und Agnes Quast, rührige Chronistin der Familiengeschichte, ist eine geborene – na was wohl?

Der Betrieb atmet bis heute in jeder Pore Tradition – was sich auch in der aufwendigen Herstellungsweise niederschlägt. Produziert werden ausschließlich naturgereifte Schinken und Rohwürste, die in den alten Räucherkammern viele Wochen in heimischem, würzigem Buchenholzrauch reifen. Dabei erfolgt der Reifeprozess komplett manuell – es gibt keine computergesteuerte Anlage. Verwendet werden nur handgemischte Gewürze aus nachhaltigem Anbau nach geheimen Familienrezepten, woanders übliche Wurst-Inhaltsstoffe wie Lactose, Glucose, Fructose, Gluten, Ni­trat oder enzymatische Reifemittel sind bei den Quasts streng verpönt.

Jeder Wetterumschwung kann den Räuchervorgang ändern

Dieser Verzicht ist freilich ein mühsames Unterfangen und fordert einen hohen Preis: Nicht umsonst wohnen John und Agnes Quast wie auch Sohn Jan-Eric mit Familie direkt auf dem Firmengelände, um Tag und Nacht in den Reifeprozess eingreifen zu können. Jan-Eric Quast: „Jeder plötzliche nächtliche Wetterumschwung kann bedingen, dass ich sofort in die Räucherkammern muss.“ Andererseits: Das herbe Elbklima mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit bietet unvergleichliche Voraussetzungen für die Erzeugung besonderer Wurst- und Schinkenspezialitäten – so säumten einst über 20 Räuchereien den Elbdeich im Alten Land.

Die Quasts sind nun die Letzten in der Gegend, die sich der aufwendigen und risikoreichen handwerklichen Produktionsweise verschrieben haben. Das Ergebnis ist allerdings genial: Quasts Rauchwürste, die übrigens nur etwa 20 Prozent Fettanteil haben, sind unverwechselbar aromenintensiv, zart und charaktervoll und definieren einen eigenen Mettwurststandard. Und sie halten sich lange: Ich habe sie schon bis zu einem Jahr im Keller nachreifen lassen.

John und Agnes Quast arbeiten noch nach alter Tradition.

Foto: Eva Haeberle/Junius Verlag

Mettwurst, Schinken, Kohlwürste und Pfeffersalami

Was hier in Neuenfelde praktiziert wird, ist hohe, schmeckbare Handwerkskunst – nicht nur bei der Mettwurst, sondern auch beim Schinken, den sensationellen Kohlwürsten, der grandiosen Pfeffersalami und allen anderen Produkten, zum Teil auch in Bioqualität. Richtig vergoldet wird den Quasts ihr künstlerisches Schaffen indes nicht: Da die Würste, zum Beispiel in den Theken qualitätsbewusster freier Edeka-Händler, auch in Konkurrenz mit den industriellen Produkten der großen Hersteller stehen, sind sie, nicht anders als im eigenen Webshop, überraschend preiswert.

Denn erst mal sieht man den quastschen Schöpfungen die besondere Qualität ja gar nicht an: Sie sehen so aus, wie Würste halt aussehen – und so ist es meist Mutter Agnes, die als unermüdliche Markenbotschafterin keine Mühe scheut, den Menschen die frohe Kunde von der letzten handwerklichen Räucherei im Alten Land immer wieder genussvoll aufs Brot zu schmieren.

Familientradition seit 1612

John Quast, Jahrgang 1953, erzählt: „Wir waren eigentlich immer schon Fleischer im Alten Land – die Familientradition können wir bis 1612 zurückverfolgen. Der Betrieb in Neuenfelde geht zurück auf meinen Urgroßvater August Quast, der als jüngstes von fünf Kindern den elterlichen Betrieb in Cranz nicht übernehmen konnte und dann 1884 hierhergekommen ist.

Hier hat er den in Konkurs gegangenen Schlachterbetrieb Oben übernommen. Alle seine Brüder haben sich auch als Fleischer selbstständig gemacht. Ich wurde gar nicht erst gefragt, ob ich den Betrieb weiterführen will – das war selbstverständlich. Nach der Hauptschule ging es in die Schlachterlehre, die ich dann als Zweiter Landessieger abgeschlossen habe – und auf ging’s!“

Agnes Quast, Jahrgang 1954: „Einfacher ist es nicht geworden in den letzten Jahrzehnten – mein Schwiegervater würde im Grabe rotieren, wenn er sehen würde, wie wir heute trommeln müssen, damit die Leute die Qualität begreifen. Aber es macht trotzdem Spaß – wer einmal den Unterschied geschmeckt hat, bleibt uns auch treu! Der Markt hat sich allerdings total verändert.

Edeka-Kaufleute sind wichtig für die Quasts

Früher waren unsere Hauptkunden Schlachter und kleine Lebensmittel- und Feinkostläden in Hamburg. Davon gab es mal etwa 1600, heute kaum noch welche. Sehr wichtig für uns sind inzwischen zum Beispiel die freien Edeka-Kaufleute, von denen ja viele zum Glück sehr qualitätsbewusst sind. Hier finden wir vermehrt das Verständnis vor, das wir brauchen. An Bedeutung gewinnt unser Internetshop, den Tochter Désirée betreut.“

Jan-Eric Quast, Jahrgang 1988: „Ich bin sehr stolz auf unsere Familientradition und führe sie aus freien Stücken fort. Nach Abi und Bund habe ich in einem dualen Studium gleichzeitig BWL studiert, Schlachter gelernt und dann auch noch meinen Meister gemacht. Das war eine ziemliche Schinderei mit 16-Stunden-Tagen und Sieben-Tage-Wochen. Ich finde es wichtig, dass man das Handwerk perfekt beherrscht, auch wenn wir nicht selbst schlachten. Das übernehmen zwei sehr gute Zerlegebetriebe für uns, und wir wissen genau, woher unsere Tiere kommen. Ein Computer kann die Reife der Wurst nie erfassen – das ist Gefühlssache. Deshalb räuchern wir bis heute manuell. Wenn ich mal den Kopf frei habe, entwickle ich neue Produkte wie unsere legendäre Fenchelmettwurst – es geht also weiter.“

Altländer Mettwurst- & Schinkenräucherei, Nincoper Str. 18, 21129 Hamburg, www.wurstladen.de