Hamburg. Neben Traktoren und Mähdreschern könnten im Hangar Hamburger Landwirte künftig auch mal Drohnen parken. Die Miniflieger sollen jedenfalls verstärkt in der in Hamburg vorherrschenden Grünlandbewirtschaftung eingesetzt werden. Das kündigte die Hamburger Wirtschaftsbehörde an. Zusammen mit der Universität Rostock hat ein Hamburger Modellprojekt Möglichkeiten der Verwendung von Drohnen gesucht – und gefunden.

Zum einen wurde ein Monitoringsystem entwickelt, das die von Drohnen gemachten Luftbilder für die Planung von Pflege- und Düngemaßnahmen nutzt, zum anderen können die Flieger nach längerer Erprobungsphase jetzt automatisiert Einzelpflanzen erkennen. Dank dieses Verfahrens können gezielt unerwünschte „Beikräuter“ wie das giftige und für Tiere vielfach tödliche Jakobskreuzkraut oder andere ertragsmindernde Pflanzen bekämpft werden.

Ökologische und ökonomische Vorteile

„Das hat zahlreiche ökologische und ökonomische Vorteile gegenüber einer großflächigen Bekämpfung“, sagte Wirtschaftsstaatsrat Torsten Sevecke. „Digitalisierung ist für Hamburg ein wichtiges Instrument, um drängende Zukunftsfragen angehen zu können. Auch in der Landwirtschaft.“ Der Drohneneinsatz spare Dünger und Pflanzenschutzmittel und erlaube es auch, den optimalen Erntezeitpunkt zu ermitteln.

Das Forschungsprojekt „UAV (Unmanned aerial vehicles)-basiertes Grünlandmonitoring auf Bestands- und Einzelpflanzenebene“ wertet Luftbilder der Drohnen und öffentlich zugängliche Geodaten aus dem Transparenzportal aus und nutzt auch Methoden der künstlichen Intelligenz wie automatische Bilderkennung oder „deep learning“.

In der Landwirtschaft gibt es bereits vermehrt Anwendungen wie automatische Fütterungssysteme in der Tierhaltung, Reinigungsroboter zum automatisierten Entmisten der Laufgänge oder „Precision Farming“ im Ackerbau, das heißt: zielgerichtete und ortsdifferenzierte Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. So werden zum Beispiel Rehe durch Drohnen aufgespürt, bevor Grünland oder Getreide gemäht werden.

Die Digitalisierung ist ein Schwerpunkt des neuen agrarpolitischen Konzepts 2025, das der Senat im Oktober beschlossen hat.