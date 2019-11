Hamburg. Etwa 4000 Trecker werden am Donnerstag zur Demonstration gegen das Agrarpaket der Bundesregierung auf Hamburgs Straßen aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen erwartet. In acht Konvois sollen sie auf die Hansestadt zufahren und damit ab etwa 8.30 Uhr auf den Hauptverkehrsadern für "erhebliche Verkehrsbehinderungen" sorgen, so die Polizei Hamburg. Die Abschlusskundgebung ist für 14 Uhr geplant. Anschließend fahren die Teilnehmer wieder individuell zurück.

#VERKEHRSMELDUNG



Aufgrund der heute Morgen beginnenden #Treckerdemo ist im gesamten Stadtgebiet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Wir empfehlen DRINGEND auf die Nutzung von KFZ zu verzichten!



Zu einer interaktiven Karte: https://t.co/Z35Qqxya8a#VerkehrHH pic.twitter.com/RVnfXkeH2y — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 14, 2019

Das geplante Agrarpaket sieht neue Maßnahmen für mehr Umwelt- und Tierschutz vor. Initiator der Demonstration ist das Bündnis "Land schafft Verbindung". Zum Start der Umweltministerkonferenz in Hamburg will der Bauernverband eine Resolution mit Forderungen überreichen.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Newsblog:

Greenpeace äußert sich zur Bauern-Demo

„Der Ärger der protestierenden Landwirte ist verständlich", sagt Greenpeace-Agrarexperte Martin Hofstetter. Politiker und Verbandsvertreter hätten es versäumt, die Landwirte rechtzeitig auf Veränderungen in der Landwirtschaft vorzubereiten. "Die landwirtschaftlichen Betriebe müssen in Zukunft mehr für den lebenswichtigen Schutz des Grundwassers, der Insekten und des Klimas tun. Sie müssen sich wandeln, wenn Sie den Rückhalt der Gesellschaft nicht verlieren wollen", fügt Hofstetter hinzu. Dafür bräuchten sie jeoch klare Vorgaben von der Politik und gezielte finanzielle Unterstützung, um die Existenz ihrer Betriebe zu sichern.

"Wenn die Lobbyisten der Agrarindustrie den Unmut der Landwirte nutzen, um sich wieder an die Spitze der Demonstrationen zu setzen, wäre das tragisch", so der Agrarexperte. Dann würde laut Hofstetter jedoch nur die klassischen Klientelpolitik fortgesetzt, die auf Arten- und Klimaschutz wenig Rücksicht nehme.

Erste Trecker auf dem Weg nach Hamburg

Rund 60 Landwirte haben sich am frühen Donnerstagmorgen mit ihren Traktoren aus Uelzen zum Bauernprotest nach Hamburg aufgemacht. Zunächst gab es deswegen noch keine größeren Verkehrsbehinderungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg sammelten sich Landwirte mit ihren Traktoren, um gemeinsam nach Hamburg zu fahren. Auch in Harburg kommt es bereits zu ersten Sperrungen.

Guten Morgen #Treckerdemo! Im @LKreis_Harburg kommt es jetzt zu den ersten Sperrungen. Die #B404 wird jetzt ab #Rottorf gesperrt, die Kolonne in #Wittorf fährt mit rund 350 Traktoren in Richtung Geesthacht los. — Polizei LK Harburg (@Polizei_WL) November 14, 2019

Am Morgen kann es deshalb auf der B216, der B4 und der B209 zu langen Staus kommen. In den Orten Melbeck und Bardowick werden die Ampeln für die Fußgänger gesperrt. Ab 8 Uhr soll der Verkehr auf der B404 für mindestens eine Stunde stark beeinträchtig werden. Hier soll ein rund sieben Kilometer langer Konvoi in Richtung Hamburg fahren.

Hamburger Trecker-Demo: Das sind die Routen

Das sind die Routen für die Trecker-Demo nach Hamburg an diesem Donnerstag: