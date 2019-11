Hamburg. Die Hansestadt will die Ökolandwirtschaft vorantreiben und dazu Finanzhilfen von der EU beantragen. Das geht aus dem neuen Agrarpolitischen Konzept des Senats hervor, das für die nächsten fünf Jahre bis 2025 gilt. Demnach konnten die für den Bioanbau zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Flächen in Hamburg innerhalb der derzeitigen Planungsperiode seit 2015 auf 20 Prozent verdoppelt werden. Bis 2025 ist sogar eine Steigerung auf 30 Prozent geplant.

Obgleich Hamburg eine Millionenstadt ist, ist das Agrarwesen kein kleiner Wirtschaftszweig: Neben dem Obstanbau im Alten Land und den Gemüse- und Salatbauern in den Vier- und Marschlanden verfügt die Stadt auch über eine Reihe größerer Baumschulen und immerhin 171 Betriebe mit Viehhaltung. Insgesamt gibt es 625 Agrarbetriebe, die zusammen mehr als 14.600 Hektar Landflächen in der Hansestadt bewirtschaften. „Die Bedeutung der Landwirtschaft in Hamburg ist nicht so bekannt, dafür aber nicht weniger wichtig“, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann bei der Vorstellung des Konzepts.

Landwirtschaft vor besonderen Herausforderungen

Klimawandel und Umweltschutz stellen die Landwirtschaft derzeit vor besondere Herausforderungen. Zwar ist die hohe Nitratbelastung der Böden durch Überdüngung in der Hansestadt kein Problem. Wohl aber leiden die Bauern unter Ernterückgängen und Umweltschäden. „Wir müssen auch über neue Sorten nachdenken, die eine größere Hitze ertragen und Starkregenereignisse überstehen“, sagte der zuständige Abteilungsleiter, Markus Pitz.

Zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft gibt Hamburg jährlich eine Million Euro aus, davon 500.000 Euro als reine Ökoprämie. Hinzu kommt Fördergeld für Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Förderung zum Absatz der Produkte. „Die Umstellung eines Betriebs dauert drei Jahre“, so Pitz. In der Zeit haben die Landwirte höhere Kosten und geringere Mengen, dürfen ihre Produkte aber noch nicht unter dem Bio-Label zu höheren Preisen verkaufen.

Zusätzliche Fördermittel generieren

Um zusätzliche Fördermittel zu generieren bewirbt sich Hamburg um den Fördertopf ELDER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) der EU. „Damit kann die Förderung um bis zu 40 Prozent zusätzlich gesteigert werden“, so Pitz. Dabei will Hamburg seinen Bauern den Umstieg auf Ökoproduktion erleichtern, aber nicht aufzwingen. „Das Angebotswachstum muss mit der Nachfrage des Marktes nach Bio-Produkten einhergehen“, so Westhagemann.