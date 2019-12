Hamburg. In Hamburg ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten von Galeria Kaufhof im Alstertal-Einkaufszentrum für heute zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Bundesweit sind die Beschäftigten von Kaufhof, Karstadt Sports und Karstadt Feinkost in rund 100 Filialen zu dem Streik aufgerufen. Damit will ver.di den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, um in den Tarifverhandlungen endlich zu einer Lösung zu kommen.

Tarifverhandlungen am 12. und 13. Dezember

Die Streikenden treffen sich um 8 Uhr vor dem AEZ am Kritenbarg 2, 22391 Hamburg, und fahren dann gemeinsam zur zentralen Streikkundgebung für Norddeutschland nach Hannover.Die Tarifverhandlungen am 12. und 13. Dezember werden für Kaufhof und Karstadt Warenhaus sowie Karstadt Sports und Karstadt Feinkost geführt.