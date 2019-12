Hamburg. Galeria Karstadt Kaufhof will im Sport-Geschäft in Deutschland wachsen und übernimmt laut einem Medienbericht dazu den Händler SportScheck von der Hamburger Otto Group. In Kombination von SportScheck und Karstadt Sports wolle das Unternehmen einen Marktführer im Sporthandel aufbauen, berichtete das „Handelsblatt“ am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Das Netz der Sporthäuser von Galeria Karstadt Kaufhof wachse durch die Übernahme um zwölf innerstädtische Filialen. Teil des Deals sei auch das E-Commerce-Geschäft von SportScheck. Von Otto und Galeria Karstadt Kaufhof waren zunächst keine Stellungnahmen zu erhalten.

Sporthandelskette Stadium kündigt Rückzug aus Hamburg an

Erst Ende November hatte der schwedische Sporthändler Stadium angekündigt, sich aus Hamburg zurückzuziehen. Zum Jahreswechsel 2019/2020 will das Unternehmen zwei von drei Filialen in der Hansestadt schließen. Die Läden an der Mönckebergstraße und im Phoenix-Center in Harburg sollen dann dicht gemacht werden, teilte Stadium am Donnerstag mit. Das Stadium-Geschäft in Altona soll aufgelöst werden, wenn der Mietvertrag beendet ist.