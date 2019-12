Google: Was die Deutschen 2019 in Hamburg suchten

Sag mir, was du googelst und ich sag dir, wer du bist? Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, dennoch lässt der Google-Jahresrückblick 2019 einen Rückschluss darauf zu, was die Deutschen in diesem Jahr am meisten interessiert hat.

Die Top-Suchwörter und Trendthemen wurden in der Google-Deutschland-Zentrale in Hamburg vorgestellt. Wichtig: Bei den veröffentlichen Listen geht es nicht um die in absoluten Zahlen am meisten abgefragten Begriffe – diese wären nämlich in jedem Jahr nahezu identisch – wie das Wetter...

Google hat die Trend-Themen 2019 herausgefiltert

Stattdessen hat Google die Trend-Themen herausgearbeitet, also die Suchwörter, die am stärksten aufgestiegen sind. Auch die Abfragen mit Hamburg-Bezug hat die Suchmaschine ausgewertet. In einem vom Hamburger Abendblatt in Auftrag gegebenen Suchauftrag hat Google auch eine Liste der am meisten nachgefragte Hamburger Politiker erstellt. Herausgekommen ist ein Ranking, das besonders in Hinblick auf die bald anstehende Bürgerschaftswahl 2020 nicht uninteressant ist.

Google-Suche 2019: Das Ranking der Hamburger Politiker Diese Hamburger Politiker wurden 2019 bei Google am häufigsten gesucht 1 von 13

1. Katharina Fegebank (Grüne) 2. Peter Tschentscher (SPD) 3. Johannes Kahrs (SPD) 4. Dr. Carsten Brosda (SPD) 5. Andy Grote (SPD) 6. Ties Rabe (SPD) 7. Marcus Weinberg (CDU) 8. Katja Suding (FDP) 9. Dr. Melanie Leonhard (SPD) 10. Dr. Andreas Dressel (SPD) 2 von 13

11. Dr. Alexander Wolf (AfD) 12. Jens Kerstan (Grüne) 13. Carola Veit (SPD) 14. Dennis Thering (CDU) 15. Dr. Anke Frieling (CDU) 16. Dr. Dorothee Stapelfeldt (SPD) 17. Anjes Tjarks (Grüne) 18. Dr. Roland Heintze (CDU) 19. Niels Annen (SPD) 20. Dr. Till Steffen (Grüne) 3 von 13

21. Frank Richter (SPD) 22. Anna Gallina (Grüne) 23. Sina Demirhan (Grüne) 24. Farid Müller (Grüne) 25. Andre Trepoll (CDU) 26. Rüdiger Kruse (CDU) 27. Harald Feineis (AfD) 28. Metin Hakverdi (SPD) 29. Franziska Hoppermann (CDU) 30. Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) 4 von 13

31. Dr. Freya Gräfin Kerssenbrock (CDU) 32. Markus Schreiber (SPD) 33. Christoph De Vries (CDU) 34. Dirk Fischer (CDU) 35. Dirk Nockemann (AfD) 36. Wolfgang Rose (SPD) 37. Antonia Haufler (CDU) 38. Barbara Duden (SPD) 39. Manuel Sarrazin (Grüne) 40. Dirk Kienscherf (SPD) 5 von 13

41. Antje Möller (Grüne) 42. Dora Heyenn (SPD) 43. Michael Westhagemann (Parteilos) 44. Martin Bill (Grüne) 45. Dominik Lorenzen (Grüne) 46. Dr. Matthias Bartke (SPD) 47. Dr. Mathias Petersen (SPD) 48. Dorothee Martin (SPD) 49. Peter Wenzel (CDU) 50. Michael Westenberger (CDU) 6 von 13

51. Ralf Niedmers (CDU) 52. Ron Schumacher (FDP) 53. Ria Schröder (FDP) 54. Dennis Gladiator (CDU) 55. Jörg Hamann (CDU) 56. Carsten Ovens (CDU) 57. Aydan Özoğuz (SPD) 58. Richard Seelmaecker (CDU) 59. Thilo Kleibauer (CDU) 60. Murat Gözay (Grüne) 7 von 13

61. René Gögge (Grüne) 62. Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) 63. Dr. Kurt Duwe (FDP) 64. Andrea Oelschläger (AfD) 65. Dr. Natalie Hochheim (CDU) 66. Dr. Joachim Seeler (SPD) 67. Ole Thorben Buschhüter (SPD) 68. Joachim Seeler (SPD) 69. Birgit Stöver (CDU) 70. Dietrich Wersich (CDU) 8 von 13

71. Mareike Engels (Grüne) 72. Jan Quast (SPD) 73. Güngör Yilmaz (SPD) 74. Egbert von Frankenberg (CDU) 75. Philipp Heissner (CDU) 76. Franziska Rath (CDU) 77. Christiane Blömeke (Grüne) 78. Olaf Duge (Grüne) 79. Emilia Fester (Grüne) 80. Andrea Nunne (Grüne) 9 von 13

81. Harald Hasselmann (Grüne) 82. Karsten Schütt (FDP) 83. Svenja Ilona Hahn (FDP) 84. Dr. Nils Weiland (SPD) 85. Danial Ilkhanipour (SPD) 86. Dr. Christoph Ploß (CDU) 87. Joachim Lenders (CDU) 88. Anja Hajduk (Grüne) 89. Detlef Ehlebracht (AfD) 90. Milan Pein (SPD) 10 von 13

91. Anja Domres (SPD) 92. Dr. Herlind Gundelach (CDU) 93. Karl-Heinz Warnholz (CDU) 94. Filiz Demirel (Grüne) 95. Ulrike Sparr (Grüne) 96. Carl Coste (FDP) 97. Rose Pauly (FDP) 98. Inka Damerau (SPD) 99. Prof. Dr. Christian Bernzen (SPD) 100. Monika Schaal (SPD) 11 von 13

101. Isabella Vértes-Schütter (SPD) 102. David Erkalp (CDU) 103. Dr. Friederike Föcking (CDU) 104. Claudia Folkers (CDU) 105. Dr. Antonia Goldner (CDU) 106. Stephan A. Gamm (CDU) 107. Carola Timm (Grüne) 108. Karl-Heinz Karch (Grüne) 109. Gerhold Hinrichs-Henkensiefken (FDP) 110. Ewald Aukes (FDP) 12 von 13

111. Thomas Thiede (FDP) 112. Daniel Oetzel (FDP) 113. Kirsten Gräfin von Hardenberg (FDP) 114. Carl-Edgar Jarchow (FDP) 115. Hans-Christian von Arnim (FDP) 116. Robert Bläsing (FDP) 117. Eva Parbs (FDP) 118. Anastasia Anzupow-Schultz (FDP) 119. Barnabas Crocker (FDP) 120. Frank-Mario Stussig (FDP) 121. Brita Schmidt-Tiedemann (FDP) 122. Jörg Welling (FDP) 123. Peter Lorkowski (AfD) 13 von 13

Die Top-Platzierungen teilen sich drei Hamburger Spitzenpolitiker von SPD und Grünen: Top 3: Johannes Kahrs (SPD), Top 2: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und auf den ersten Platz schaffte es Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).

Neben den Trendthemen mit Hamburg-Bezug hat Google natürlich insbesondere die Themen herausgefiltert, die das ganze Land bewegt haben.

Top-Suchbegriff 2019 ist ein Mädchen

Der Suchbegriff des Jahres ist in 2019 erstmals seit zwei Jahren nicht „Fußball“ , sondern Rebecca Reusch, das Mädchen aus Berlin, das seit Monaten vermisst wird. Auf Platz zwei und drei liegen Notre Dame und Handball-WM. Die Liste der Top-Persönlichkeiten des Jahres wird von drei Frauen angeführt: Sängerin Alice Merton auf Platz drei, die Influencerin Evelyn Burdecki auf Platz 2 und Top Eins - wenig überraschend - Klimaaktivistin Greta Thunberg. Politisch waren in diesem Jahr die Themen Europawahl, Artikel 13 und Sri Lanka am meisten nachgefragt.

Karl Lagerfeld – das Abendblatt-Magazin

Deutschlandweit gesehen hat Hamburg bei den Suchanfragen zwar keine herausragende Rolle gespielt, eine Hamburger Persönlichkeit hat es aber dennoch auf eine Top-Platzierung geschafft. In der Kategorie „Abschiede“ hat der Tod von Modelegende Karl Lagerfeld, gebürtiger Hamburger, für die meisten Suchabfragen gesorgt.

Zu Karl Lagerfeld finden Sie alle Texte, Bilder und Videos hier. Das Abendblatt-Magazin zu dem Hamburger Modeschöpfer können Sie im Abendblatt-Shop bestellen.

Karl Lagerfeld: Das Magazin des Hamburger Abendblatts

Foto: HA

Interessant ist auch, dass Google die am häufigsten eingegeben Was-, Wo- und Wie-Fragen herausgearbeitet hat. Demnach haben die Menschen in 2019 besonders häufig gefragt: Was ist Artikel 13? Was ist Brexit? und: Was bedeutet Kappa?

Unter der Rubrik „Wo“ interessierte die Deutschen, wo am 31.10 Feiertag ist (vermutlich mit hoher Hamburger Beteiligung), wo Rebecca Reusch ist und wo der Blinddarm schmerzen kann.

Die für viele größte Überraschung schlummert allerdings in der Kategorie „Wie-Fragen“. Denn: Neben „Wie heißt das Baby von Prinz Harry?“ und „wie hoch ist die Grundrente?“ wollten die Deutschen in diesem Jahr am häufigsten wissen: „Wie geht Floss Dance?“ Da viele (auch die Autorin dieses Textes) sicher eher fragen würden „Was ist Floss-Dance?“, hier ein Geheimtipp: im Zweifel googlen...

Bakery Jatta: Für Google ein großes Thema

HSV-Profi Bakery Jatta

Foto: Thorsten Wagner / WITTERS

Auch die Kontroverse um die möglicherweise manipulierte oder verschleierte Herkunft von HSV-Profi Bakery Jatta hat viele Deutsche so beschäftigt, dass sie es immer wieder googelten. Jatta "schaffte" es dadurch auf Platz sechs aller Sportler, für die es den größten Anstieg im Suchinteresse gab. Und dabei hatte er "Konkurrenz", die da hieß Leroy Sané (Platz 1), Neymar jr., Coutinho, und Andrej Mangold. Dann folgen Jatta sowie Alex Morgan, Nico Schulz, Emanuel Buchmann und Falcao.

Für Sané (Kreuzbandriss und möglicher Bayern-Wechsel) sowie Coutinho (Bayern-Wechsel) mag das gestiegen Interesse einleuchten. Bei Nico Schulz kann man kaum glauben, dass sein Transfer zu Borussia Dortmund dieses gewachsene Interesse auslöst. Aber das ist Google...

Über Bakery Jatta lesen hier alles.

Hamburger Top-Themen

Beachvolleyball-WM in Hamburg 2019: Das Rothenbaum-Stadion wurde für die WM teuer hergerichtet.

Foto: Witters

Zu den Top-Aufsteigern des Jahres gehört für Google das neue Beachvolleyball-Duo mit Laura Ludwig und Maggie Kozuch. Wegen der WM am Rothenbaum haben die beiden schlagstarken Sandfrauen besonderes Interesse hervorgerufen. Auch das starke Eimsbütteler Beach-Duo Julius Thole/Clemens Wickler hat zum Hype beigetragen.

Das sind die Top-Aufsteiger-Themen.

1. Beachvolleyball WM Hamburg

2. Hamburg Open

3. LPT Hamburg

4. Moia Hamburg

5. Fridays for Future Hamburg

6. Harry Potter Hamburg

7. Trecker Demo Hamburg

8. Radio Hamburg Top 830

9. Cruise Days Hamburg

10. Pink Hamburg

Google-Ranking der Hamburger Politiker

Wenige Wochen vor der Bürgerschaftswahl 2020 ist dieses Ranking für Hamburgs Top-Politiker möglicherweise ernüchternd – oder ein Auftrag, noch mehr ins Netz zu drängen: In der für das Abendblatt ausgewerteten Suchliste stehen zwar Katharina Fegebank und Peter Tschentscher weit vorne.

Partner im Senat, Konkurrenten bei der Wahl: Peter Tschentscher und Katharina Fegebank im Rathaus.

Foto: dpa / picture alliance/Axel Heimken

Aber wie kann es sein, dass der umtriebige, für mehrere Bereiche (Wirtschaft, Verkehr, Innovation) verantwortliche Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) erst auf Platz 43 der Suchen landet? Weit hinten landet auch Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (30). Auf Platz sieben kommt der erste CDU-Mann: Marcus Weinberg. Direkt dahinter: Katja Suding (FDP), die als Bundestagsabgeordnete in Hamburg wenig präsent ist. Auffällig: Auf den letzten Plätzen vor Schlusslicht Peter Lorkowski (AfD) liegen nur Liberale.

Verwunderlich ist ebenfalls, dass engagierte und öffentlichkeitswirksam agierende Politiker wie Christoph Ploß (CDU) weit abgeschlagen zu finden sind. Ploß ist 87.

Kurztrip nach Amrum? Google, hilf!

Der Leuchtturm von Amrum. Die Insel gehört zu den Top-Destinationen, die von der "New York Times" in diesem Jahr empfohlen werden.

Foto: picture alliance / imageBROKER

Wenn die Hamburgerin oder der Hamburger mal zack, zack über das Wochenende wegwollen, hilft das Internet. Sylt? Ostsee? I wo! Gesucht wird Amrum, die entspannende Schöne in der Nordsee. Das sind die Top 5 der Kurztrip-Ziele von Hamburgern:

1. Amrum

2. Sizilien

3. Oslo

4. Dublin

5. Schweden

Was hilft den Suchenden am meisten? Ein guter Treffer. Der Abendblatt-Strandreporter Christoph Heinemann war 2019 an Nord- und Ostsee unterwegs. Sein Fazit: Chill mal! Ok, Google...

Mitarbeit: Christoph Rybarczyk