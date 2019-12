Hamburg. Thorsten Krumm ist Herr über die rund 1400 Fahrzeuge der Hamburger Polizei. Als Chef des Fuhrparks sind der 53-Jährige und sein 20-köpfiges Team zuständig für die Beschaffung der Polizeifahrzeuge, aber auch für den gesamten Service einer ganz besonderen Fahrzeugflotte. „Wenn ich es könnte, würde ich den Wasserstoff­antrieb morgen einführen“, sagt Krumm. „Weil er gut ist. Realistisch betrachtet, brauchen wir mindestens fünf, eher sieben Jahre. Gefordert sind jetzt Politik und Industrie.“

Für Fahrzeuge vom Roller bis zum Wasserwerfer oder dem gepanzerten Survivor des Sondereinsatzkommandos ist das Fuhrparkmanagement zuständig. Dabei geht es darum, die Fahrzeugflotte, darunter 280 Peterwagen an den Wachen, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit zu haben. Krumm fasst es so zusammen: „Als Polizei haben wir zu funktionieren. Immer.“

Dazu kommt ein besonderes Ersatzmanagement. Peterwagen gibt es nicht von der Stange. Die Hamburger Polizei fährt Fahrzeuge von Mercedes. Die werden in einem Werk bei Berlin gebaut. Sechs Monate beträgt die Lieferzeit. Wie viele Fahrzeuge über den normalen Verschleiß, beispielsweise wegen eines Unfalls, ersetzt werden müssen, weiß man. „Wir haben Erfahrungswerte“, sagt Krumm. „Dafür ziehen wir auch die Zahlen der vergangenen zehn Jahre heran.“ Natürlich hat man eine Reserve für den schnellen Ersatz. Das sind vor allem zahlreiche Fahrzeuge, die sonst im Bereich Ausbildung eingesetzt sind.

Thorsten Krumm,Chef des Polizei-Fuhrparks

Foto: André Zand-Vakili

Anforderungen an die Fahrzeuge sind enorm hoch

Die Anforderungen an die Fahrzeuge sind enorm hoch, vor allem die an die Peterwagen. „Wir haben einen extrem verschleißträchtigen Fuhrpark“, so Krumm. Kein normales Auto ist auch nur annähernd solchen Belastungen ausgesetzt wie die Peterwagen der Wachen. „Sie fahren fast ausschließlich kurze Strecken und haben eine hohe Zuladung. Aber besonders belastet sind die Türen. Die werden so oft auf- und zugemacht wie an keinem anderen Fahrzeug.

Da kommt selbst ein Taxi nicht heran.“ Zudem sind die Fahrzeuge der Polizei oft lange im Einsatz. „Bei einer größeren Lage tauschen wir zwar das Personal durch. Die Fahrzeuge aber bleiben.

Dabei werden nur wenige Kilometer gefahren, aber die Fahrzeuge müssen zwölf, 15, 18 Stunden Energie liefern, beispielsweise für Funk“, so Krumm. Auch das ist eine besondere Belastung. „Deshalb rechne ich nicht in Kilometern, sondern in Stunden, in denen Strom verbraucht wird.“

Flächendeckender Einsatz von Elektrofahrzeugen problematisch

Aus diesem Grund gibt es mit dem flächendeckenden Einsatz von „Stromern“ bei der Polizei, wie Krumm die Fahrzeuge mit Elektroantrieb nennt, ein Problem. „Man muss schon sehr genau überlegen, was man einsetzt“, sagt er. „Wir können uns nicht erlauben, als Polizei nicht zu kommen, weil wir die Fahrzeuge nicht aufladen können.“

Das könne beispielsweise bei einem Black-out eintreten. Über Notstrom eine Wasserstofftankstelle zu betreiben, geht. Eine Fahrzeugflotte mit Elektroantrieb am Laufen zu halten, nicht. „Elektromobilität bedeutet auch immer Lademanagement“, sagt Krumm.

Das heißt nicht, dass er Elektrofahrzeuge ablehnt. „Sobald wir sehen, dass ein neuer, besserer Weg für die Polizei gangbar ist, nehmen wir ihn“, so Krumm. So sind die Fahrzeuge für die 100 neuen Polizeiangestellten, die an die Wachen kommen, Elektrofahrzeuge, da ihre Einsätze planbar und mit dem Antrieb zu bewältigen sind. Auch Hybridpeterwagen sind im Einsatz.

Fahrzeugtypen von 13 Herstellern im Fuhrpark

Der Antrieb der Fahrzeuge war laut Krumm bei der Polizei schon immer ein großes Thema. Immerhin fahren sie um die 15 Millionen Kilometer im Jahr und verbrauchen rund 1,7 Millionen Liter Kraftstoff. „Als ich gekommen bin“, sagt Krumm, der seit 20 Jahren des Fuhrpark leitet, „hatten wir noch Benziner.“

Damals lag der Flottenverbrauch bei mehr als 16 Litern. Peterwagen im Innenstadteinsatz kamen auf bis zu 22 Liter. Dann kam der Diesel. Der Verbrauch sank auf 6,5 Liter. Dafür gab es andere Probleme. „Der Rußfilter verstopfte, weil die Fahrzeuge fast nur Kurzstrecken fuhren und die Anlage nicht heiß genug wurde“, so Krumm. Auch das wurde gelöst.

Auf die Straße kommen immer die neuesten Modelle, die die Fahrzeughersteller anzubieten haben. Die Polizei hat Fahrzeugtypen von 13 Herstellern im Fuhrpark. Gekauft wird nach europaweiter Ausschreibung. Vor allem der zivile Fuhrpark ist bunt. „Wenn wir als Polizei erkennbar sein wollen, zeigen wir das“, sagt Krumm mit Blick auf die Peterwagen. „Ansonsten wollen wir, gerade bei zivilen Einsätzen, in der Masse untergehen, um nicht als Polizei erkannt zu werden.“

Ein besonderes Projekt war der Survivor. „Diese Planung habe ich selbst mit gemacht“, sagt Krumm. Der Sondereinsatzwagen sei „kein Fahrzeug von der Stange“: „Er ist genau nach den Anforderungen des Hamburger SEK gebaut worden“, erzählt Krumm. „Vorreiter sind wir auch bei den Abbiegeassistenten bei Lastwagen. Wir haben unsere Fahrzeuge damit ausgestattet.“

Einsatzfahrzeuge sollen mobiler Arbeitsplatz sein

Ein Thema ist auch die Datenübertragung. Einsatzfahrzeuge sollen ein mobiler Arbeitsplatz sein, aus dem heraus digital gefunkt oder aus Polizeicomputern abgefragt werden können. „Da will man natürlich nicht, dass sich jemand in das System hacken kann“, so Krumm.

Aber auch für das Fuhrparkmanagement ist die Datenübertragung wichtig. Direkt aus dem Fahrzeug wird gemeldet, wenn Öl knapp wird oder die Bremsbeläge heruntergefahren sind. „So können wir schon einen Termin mit der Werkstatt machen, während die Kollegen noch im Fahrzeug sitzen.“

Wie sich der Fuhrpark entwickelt? „Man weiß nicht, was in zehn Jahren geht“, sagt Krumm. Wasserstoffantrieb wird kommen. Aber dann? Er nimmt ein kleines, rechteckiges Tütchen Dosenmilch in die Hand, hält es hoch. „Mach da Energie für 400 Kilometer Reichweite rein. Lass es ein Tauschsystem geben, damit ich es überall aus dem Regal wechseln kann. Das kommt. Vermutlich nicht mehr in der Zeit, in der ich Leiter des Fuhrparks bin. Aber irgendwann wird jemand morgens aufwachen und die Lösung haben. Ich glaube daran.“