Hamburg. Es könnte erneut ein Ereignis von großer Wucht werden: Die „Fridays for Future“-Bewegung (FFF), die Polizei und die Verkehrsbetriebe bereiten sich auf die geplante Großdemonstration für mehr Klimaschutz am Freitag vor. Für Autofahrer stehen erhebliche Beeinträchtigungen bevor. Die Veranstalter rechnen offiziell mit „nur“ 30.000 Teilnehmern – bereiten sich aber längst darauf vor, dass wieder bis zu 70.000 Menschen die Innenstadt fluten können.

Man habe aus der ersten Massendemonstration mehrere Lehren gezogen, sagt der Hamburger FFF-Sprecher Jesko Hennig. Im September holte die Spitze des gewaltigen Protestzugs die Demonstranten am hinteren Ende ein – diesmal wurde gemeinsam mit der Polizei deshalb eine deutlich längere Route erarbeitet. Die kältere Witterung spielt nach Einschätzung der Organisatoren nur eine „kleine Rolle“ bei der Frage des Zulaufs. „Politisch hat sich an der Dringlichkeit des Problems jedenfalls nichts geändert – das Klimapaket der Bundesregierung war nur eine Beschwichtigung“, so Hennig.

Abschlusskundgebung mit Deichkind

Offiziell beginnt die Versammlung um 10 Uhr an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Domstraße. Von dort soll der Protestzug um 12.35 Uhr über die Steinstraße, den Glockengießerwall, die Lombardsbrücke und den Stephansplatz zurück über den Gorch-Fock-Wall, die Kaiser-Wilhelm-Straße, Stadthausbrücke und Rödingsmarkt zurück zum Ausgangspunkt führen. Dort findet von etwa 14 bis 17 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Im Rahmen dessen wird auch der Auftritt der Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Combo Deichkind erwartet.

Klimastreik in Hamburg:

Familie Auhagen ist gemeinsam zum Klimaprotest gekommen. „Ich möchte mir nicht in zehn, 20 oder 30 Jahren vorwerfen lassen, dass ich nichts unternommen habe", sagt Volker Auhagen. Seine Frau Babette meint, es sei toll, was Fridays for Future auf die Beine gestellt habe. „Gut, dass die junge Generation so aktiv ist." Ihr neunjähriger Sohn Robert protestiert ebenfalls gegen den Klimawandel.



Auch Frederik Braun vom Miniatur Wunderland marschierte mit.



Martin Dittrich (76, r.) und Michael Malsch (74) haben zusammen vier Enkel („das fünfte ist unterwegs") und demonstrieren für deren Zukunft: „Toll, dass so viele Menschen gekommen sind."

"Wir kämpfen für ein lebenswertes Land, nicht nur gegen die AfD, die den Klinawandel im Übrigen leugnet", sagt Monika Dengler von Omas gegen Rechts.

Nach Abendblatt-Informationen haben die Organisatoren nicht nur die Zahl der Ordner auf etwa 600 erhöht, sondern auch eine flexible Route vorgesehen. Sollten mehr als 50.000 Menschen erscheinen, wird der Marschweg noch weiter in Form eines großen Quadrats ausgedehnt. Ohnehin wird es in der City eng: So haben die Weihnachtsmärkte am Freitag regulär geöffnet, zudem findet die Rabattschlacht „Black Friday“ im Einzelhandel statt. Entlang der Route werden Straßen zeitweise gesperrt. „Wir empfehlen dringend, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen“, sagte ein Polizeisprecher.

Warnung vor linksextremen Gruppen

Im Präsidium wird noch an der genauen Einsatzkonzeption gearbeitet – die Teilnehmer von „Fridays for Future“ gelten insgesamt aber als überaus friedlich, wurden nach der vergangenen Großdemonstration etwa für das vorbildliche Bilden von Rettungsgassen gelobt. Die Sicherheitsbehörden warnen jedoch davor, dass linksextreme Gruppen weiterhin versuchten, die Klimabewegung zu unterwandern und für ihr Ziel eines Systemwechsels zu benutzen.

Auf ihrer Facebook-Seite hat etwa die Gruppe „Ende Gelände“ zur Teilnahme am Freitag aufgerufen, die der als extremistisch eingestuften „Interventionistische Linke“ (IL) zugeordnet wird. Eine Sprecherin der Gruppe sagte dem Abendblatt, die radikale Linke habe „das erste Klimacamp nach Deutschland geholt“ und stünde „noch in zehn Jahren an der Seite von ,Fridays for Future‘“, wenn es sein müsse. Man müsse „radikal handeln“, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Auch die für drastische Aktionen bekannte Bewegung „Extinction Rebellion“ mobilisiert für die Veranstaltung am Freitag.

Der FFF-Sprecher Jesko Hennig distanziert sich von Gruppen wie der IL, schließt sie aber nicht dezidiert von der Versammlung aus. „Wir haben einen unterschiedlichen Forderungskatalog“, so Hennig. Ganz klar sei, dass FFF für friedlichen Protest stehe. „Wir wünschen uns ausdrücklich keine Aktionen des zivilen Ungehorsams während der Versammlung am Freitag“, so Hennig.

Bereits zum Anfang dieser Woche hatte die Gruppe „Students for Future“ zu einem Streik an den Hochschulen aufgerufen. Auf Nachfrage teilte eine Sprecherin der Uni Hamburg mit, man begrüße es, „wenn Studierende zu wichtigen gesellschaftlichen Themen Stellung beziehen“. Die Durchführung der Lehre obliege den Fakultäten, „zentrale Lehrplanänderungen kann es nicht geben“. Laut einem Sprecher der Schulbehörde gibt es keine Erkenntnisse darüber, wie viele Lehrer und Schüler am Freitag dabei sein wollen. Er betonte aber: „Lehrende können arbeitsrechtlich nur außerhalb ihrer Dienstzeit teilnehmen. Für Schülerinnen und Schüler gilt die Schulpflicht.“

Um ein Zeichen für Klimaschutz zu setzen, treten bereits am Donnerstagabend die Hip-Hopper Fünf Sterne De­luxe kostenlos im Knust auf St. Pauli auf. Die FFF-Bewegung erhält inzwischen auch Zuspruch von unerwarteter Seite: Das Busunternehmen FlixBus kündigte in einer Mitteilung an, die Klimaschützer „mit kostenlosen Fahrten zu unterstützen“. Eine nachhaltige Verkehrswende werde dringend benötigt.