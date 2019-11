Hamburg. Am frühen Montagmorgen haben etliche Hamburger das Suchwort "Knall" bei Google eingegeben. Der Hintergrund: Ein lautes Geräusch war noch vor der Dämmerung in ganz Norddeutschland zu hören gewesen.

Die Lösung des Rätsels liegt bei der Luftwaffe. Ein unbekanntes Flugzeug war in Niedersachsen unterwegs, der Funkkontakt zum Piloten abgebrochen. In solchen Fällen steigen zwei Eurofighter auf und klären die Situation, die sich bei Terrorverdacht zu einem sogenannten RENEGADE entwickeln könnte, sagte ein Sprecher der Luftwaffe dem Abendblatt.

Eurofighter erreichten Überschallgeschwindigkeit

RENEGADE ist die Bezeichnung für den Fall, bei dem der Verdacht besteht, dass ein ziviles Flugzeug für einen terroristischen oder anders motivierten Angriff missbraucht werden könnte.

Als die Eurofighter aus Wittmund am Montag süd-östlich von Bremerhaven unterwegs waren, erreichten sie Überschallgeschwindigkeit. Dies löste den Knall aus. Auf seinem weiteren Flug stellte das Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen" dann Kontakt zu dem "unbekannten Flugobjekt" her. Es handelte sich um eine zivile Maschine, eine Gefahr bestand nicht. In solchen Fällen kann ein Zahlendreher bei der eingestellten Funkfrequenz die Probleme auslösen.

Verdacht Anfang März

Auch Anfang März hatte es einen Verdacht gegeben, der die Luftwaffe eingreifen ließ. Eine indische Passagiermaschine flog von Indien aus ihre geplante Route nach London. Über Rumänien brach der Funkkontakt ab. Kurze Zeit später starteten ungarische Kampfflieger, alarmiert durch die NATO. Diese meldeten, dass keine Sicht ins Cockpit möglich sei, aber der Funkkontakt wieder bestehe.

Wegen der fehlenden Sicht ins Cockpit und des langen Funkausfalls wurde die Situation in diesem Fall durch die NATO als RENEGADE-Verdachtsfall eingestuft. In der Folge begleiteten deutsche und belgische Luftwaffe die indische Maschine. Etwas später landete der Flieger von Air India allerdings planmäßig auf dem Flughafen London Heathrow.