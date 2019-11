Hamburg. Engagierte Väter und Mütter haben den Verein Katholische Eltern Deutschlands im Erzbistum Hamburg (KED Hamburg) gegründet. Der Verband soll ein unabhängiges Sprachrohr für die Anliegen und Interessen von Eltern mit Kindern an katholischen und staatlichen Schulen sein. Der Verein will als Gesprächspartner für das Erzbistum, die Schulbehörde und die Kultusministerien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auftreten.

Anlass für die Gründung ist nach Angaben von KED Hamburg die schwierige Situation der katholischen Schulen aufgrund der Schließung von sechs Standorten, aber auch die kontroverse Diskussion über die Rolle der Religion in der Gesellschaft. „Angesichts der tief greifenden Veränderungen will sich der Verband in der Katholischen Elternschaft Deutschlands eng vernetzen und die Interessen aller Eltern, denen die Vermittlung christlicher Werte und Traditionen wichtig ist, artikulieren und aktiv vertreten“, heißt es in einer KED-Erklärung.

„Die katholische Kirche befindet sich in einer Krise. Aber aus jeder Krise gibt es einen Ausweg, und diesen Ausweg möchten wir Eltern konstruktiv, aktiv und in Verantwortung mitgestalten“, sagte Magdalena Reusch, Vorsitzende der KED Hamburg. Zur Gründungsfeier im Pfarrsaal des Mariendoms kamen Generalvikar Ansgar Thim und Dietrich Wersich, Erster Vizepräsident der Bürgerschaft, sowie die KED-Bundesvorsitzende Marie-Theres Kastner.