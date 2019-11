Hamburg. Deutschlands beste Kurzfilme stehen fest: Die begehrte Trophäe, die Goldene Lola, ist am Mittwochabend in der Hamburger Elbphilharmonie an die Macher von 13 Kurzfilmen verliehen worden. Anlässlich der Preisverleihung hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mehr Anerkennung für diese besondere künstlerische Form gefordert.

„Der Kurzfilm verlangt seinen geistigen Schöpfern geradezu einen Tunnelblick für das Wesentliche ab. Er ist weit mehr als ein Sprungbrettformat, in dem sich der Filmnachwuchs seine Sporen verdient“, sagte Grütters laut Mitteilung dazu.

Deutscher Kurzfilmpreis in der Elbphilharmonie verliehen

Die Gewinner sind Hannes Schilling mit „Der Proband“ (Bester Spielfilm bis 30 Minuten Laufzeit), Jürgen Heimüller mit „Die letzten fünf Minuten der Welt“ (bester Spielfilm bis zehn Minuten Laufzeit), Manuel Abramovich mit „Blue Boy“ (bester Dokumentarfilm), Maria Teixeira „Inside me“ (bester Animationsfilm) sowie Clara Winter und Miguel Ferráez mit „Wir sprechen heute noch Deutsch“ (bester Experimentalfilm). Der Sonderpreis des Deutschen Kurzfilmpreises ging an Sarah Schreier, Stefan Gieren und Florian Kunert für den Film „Fortschritt im Tal der Ahnungslosen“.

Der Bund verleiht den Deutschen Kurzfilmpreis bereits seit mehr als fünf Jahrzehnten, er gilt als die bedeutendste und höchstdotierte Auszeichnung für Kurzfilme in Deutschland. Insgesamt werden etwa 275.000 Euro vergeben. Die Gewinnerfilme bekommen 30.000 Euro und die Goldene Lola.

Die übrigen Nominierten erhalten ein Preisgeld von je 15 000 Euro. In diesem Jahr hatten sich die zwölf Nominierten gegen etwa 250 Konkurrenten durchgesetzt. Zu den bisherigen Nominierten gehören auch Werner Herzog, Wim Wenders, Tom Tykwer und Nora Fingscheidt.