Bargteheide. Wer am 29. Februar seinen eigenen Kurzfilm beim Filmfest im Kleinen Theater Bargteheide präsentieren will, muss sich bis Sonnabend, 30. November, bewerben. Ob selbst gedrehter Krimi, Dokumentation, Komödie, Drama, Abenteuer- oder Horror-, Real- oder Animationsfilm: Alle Genres, jedes Format und jede Art der Umsetzung sind zugelassen.

Für Drehbücher oder Sounddesign gibt es Unterstützung

Für die Beurteilung der Jury ist vor allem wichtig, dass die Geschichte gut erzählt ist. Mitmachen kann jeder Filmschaffende, so lange er selbst oder ein Teammitglied am Abend bei der Gala anwesend ist. Festival-Initiator Melvin Jäpel ruft explizit junge Kreative aus dem Umland zur Einreichung eigener Werke auf. Er sagt: „Gerade in der Kategorie ,der junge Film‘ würden wir uns freuen, wenn noch junge Menschen im Alter bis 15 Jahre ihre Filme einschicken.“

Sollte einmal Unterstützung beim Drehbuchschreiben, Sounddesign, visuellen Effekten, technischen Anforderungen oder der Fertigstellung benötigt werden, stehen Regisseur Jäpel und sein Team den Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite. Im Dezember wird eine Jury die Filme, die gezeigt und in sechs Kategorien ausgezeichnet werden sollen, auswählen. Mehr Infos gibt’s unter www.bargteheide-kino.de/filmfest/.