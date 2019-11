Hamburg. In Stadtteilen mit hoher Arbeitslosigkeit und Migrationsquote, besonders vielen Alleinerziehenden und Hartz-IV-Empfängern liegt die Lebenserwartung deutlich niedriger. Die Bewohner leben häufig ungesünder, zudem ist die Ärztedichte geringer.

Mit einem Förderprogramm will der Senat nun gegensteuern. Gemeinnützige Organisationen können in Kooperation mit Ärzten nun Anträge für ein lokales Gesundheitszentrum einreichen. Der Fördertopf reicht für sieben Zentren, die allesamt in sozial benachteiligen Quartieren entstehen sollen, möglichst auf alle Hamburger Bezirke verteilt. Jedes Zentrum fördert die Gesundheitsbehörde mit 100.000 Euro im Jahr, die Sozialbehörde trägt die Kosten für eine halbe Stelle in der Sozialberatung.

„Wir wollen gleiche Gesundheitschancen für alle Hamburgerinnen und Hamburger schaffen, unabhängig von Einkommen und Wohnort“, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks am Freitag im Rathaus. Dafür reiche eine medizinische Versorgung allein oft nicht aus, nötig sei eine ganzheitliche Unterstützung.

Robert-Bosch-Institut fördert Gesundheitszentren

Darum sollen sich in den Zentren künftig eine Pflegekraft, die nach dem Vorbild einer Gemeindeschwester arbeitet, sowie ein Sozialarbeiter kümmern. Beide sollen eng mit einem Hausarzt oder einem Kinderarzt kooperieren, im Idealfall im selben Gebäude. Voraussetzung für einen Antrag ist eine Kooperation mit einem Pflegedienst und einer Suchtberatung.

Das Programm ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Bewerben können sich Organisationen ab sofort. Bewusst ist die Bewerbungsfrist bis in das Jahr 2021 angelegt, da viel organisatorische Vorarbeit erledigt werden muss. Entschieden wird über die Anträge zeitnah. „Im Idealfall geht es im kommenden Jahr zügig los“, sagt Prüfer-Storcks. Wissenschaftlich begleitet wird das Programm vom Robert-Bosch-Institut, das seit Langem Gesundheitszentren fördert.