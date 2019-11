Hamburg. Die Umweltminister der Länder hatten einiges zu verkünden nach ihrer Konferenz in Hamburg. Aber sie kamen zunächst nicht so recht zum Zuge. Klimaschützer von Extinction Rebellion (XR) unterbrachen das auf den Pressekonferenzen übliche Frage- und Antwortspiel mit den Journalisten und verkündeten ihre eigene Botschaft.

Die Anklage

“Wir haben Angst! Wir sind wütend! Und wir gehen als Bürger:innen seit Monaten auf die Straße. Viele von uns haben inzwischen sogar unter Einsatz unserer Körper und Freiheiten Straßen blockiert", hieß es in ihrem Aufruf. "Wir tun das, weil Sie als unsere gewählten Vertreter:innen nicht genug tun, um das Massenaussterben unzähliger Lebewesen und die tödliche Spirale der Erderhitzung auf diesem Planeten zu beenden! Unsere Bundesregierung und das Klimapaket brechen nicht nur Artikel 20a des Grundgesetzes, sondern auch das Pariser Abkommen und damit internationales Völkerrecht. Das akzeptieren wir nicht! Wir fordern Sie auf: Handeln sie so, wie es uns versprochen wurde! Machen Sie Politik, die uns bei deutlich unter 2 Grad Erderhitzung bleiben lässt.”

Fortsetzung im Rathaus-Foyer

Protest im Rathaus: Mitglieder von Extinction Rebellion störten erst die Pressekonferenz der deutschen Umweltminister und setzten dann zum Protest im Foyer des Hamburger Rathauses an.

Foto: Extinction Rebellion

Etwa zwei Minuten dauerte das Schauspiel, an dessen Ende die Protestler zu einer öffentlichen Versammlung im Rathaus-Foyer einluden. Die Versammlung dauerte jedoch nur wenige Minuten. Laut Extincition Rebellion löste das Rathauspersonal die Veranstaltung auf und drohte etwa zehn Rebellen, die nicht weichen wollten, mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Polizei, die ebenfalls vor Ort war, wollte von einer Auflösung der Versammlung nichts wissen. Sie sei, im Gegenteil, "vom Hausrechtsinhaber geduldet" worden, aber "sehr schnell zu Ende gegangen", hieß es aus der Leitstelle der Hamburger Polizei. Die etwa 30 Personen hätten auch vor dem Rathaus "keinen Versammlungscharakter" erzeugt.

Extinction Rebellion (XR) ist eine in England entstandene Bewegung. Im April 2019 legte sie London mehrere Tage lahm, gab der Innenstadt mit Straßen- und Brückenblockaden ihr eigenes Tempo und die eigene "Farbe der Rebellion", das Pink. Ihr Ziel ist es, "mit zivilem Ungehorsam auf die Klima-und Umweltkrise aufmerksam zu machen". Auch in Hamburg gab es in den vergangenen Monaten Protestaktionen von XR: Kreiselblockaden mit Fahrradfahrern und "Die-Ins in Fußgängerzonen.

Beschlossen: Das Insektenschutzprogramm

Dessen ungeachtet beschlossen die Umweltminister am Freitag das 100 Millionen Euro teure Insektenschutzprogramm der Bundesregierung. Die Trecker-Demo der Landwirte gegen die neuen Auflagen auf ihren Äckern hatte sie nicht überzeugt. Die grüne Staatsministerin Priska Hinz aus Hessen warf den Bauern vor, "Thesen bloß in den Raum zu stellen und die Nachweise schuldig zu bleiben".

Veto gegen Abstandsregel für Windkrafträder

Einstimmig sprach sich die Konferenz gegen die derzeit diskutierte Abstandsregelung bei Windkraftanlagen von 1.000 Metern zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen aus. „Das hätte dramatische Auswirkungen auf diesen Industriezweig in ganz Deutschland“, sagte der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne), derzeitiger Vorsitzender der Umweltministerkonferenz. Alle 16 Länder forderten den Verzicht auf bundesweite Vorgaben.

"Grünes Band" soll Weltkulturerbe werden

Positiv sprach sich die Konferenz dafür aus, dass der ehemalige deutsch-deutsche Grenzstreifen - das „Grüne Band“ - zum nationalen Naturmonument erklärt sowie bei der Unesco als Weltnatur- und -kulturerbe nominiert werden soll. Der Bund werde sich in den kommenden Jahren mit 50 Millionen Euro beteiligen, damit die Länder „dieses großartige Projekt, das Erinnerungskultur und Naturschutz verbindet, unterstützen können“.

Landstrom fördern

Den Vorschlag der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, in Häfen Strom aus erneuerbarer Energie von Land aus zur Verfügung zu stellen, wurde einstimmig beschlossen. Der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur in den Hafenstädten solle schrittweise umgesetzt werden, sagte Kerstan. Letzter Schritt sei die Verpflichtung der Reedereien, Landstrom zu nutzen, wenn ihre Schiffe im Hafen liegen. Eine Verpflichtung erhöhe auch die Auslastung der Anlagen.

Verlorene Fischernetze einsammeln

Beim Meeresschutz sieht es die UMK als dringend erforderlich an, ein Konzept für die umweltverträgliche Bergung und Entsorgung von verlorenen Fischernetzen zu erstellen. Auch die Entwicklung und Einführung umweltschonenderer Fangtechniken soll vorangetrieben werden. Im Blick auf Weltkriegs-Munition in der Nord- und Ostsee wurde der Bund gebeten, in den deutschen Küstengewässern ein umfangreiches „Screening“ anzufertigen. Die Belastung von Speisemuscheln und -fischen aus Nord- und Ostsee mit kampfmitteltypischen Schadstoffen müsse untersucht werden.

Klimaschutzpaket als Chance

Das am Freitag von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzpaket betrachtet die UMK „als Beitrag Deutschlands zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Erreichung der Klimaziele“. Man müsse Klimaschutz als Chance sehen, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), Klimaschutz sei der „Innovationsmotor für die Industrie in Deutschland“. Nordrhein-Westfalens Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) kündigte eine gemeinsame Konferenz der Umwelt- und Agrarminister zur Luftreinhaltung an, da nicht in jedem Land beide Ressorts zusammen fallen.