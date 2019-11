Hamburg. Sie lassen ihre Hupen als Fanfare tönen, rollen langsam in der Innenstadt ein: Gegen 9.30 Uhr stellen die ersten Landwirte am Donnerstag ihre Fahrzeuge an den Messehallen ab, viele von ihnen sind schon seit dem frühen Morgen unterwegs. Mit 3500 Treckern sind mehr als 5000 Landwirte aus ganz Norddeutschland nach Hamburg gekommen, um während der Umweltministerkonferenz gegen das Agrarpaket der Bundesregierung zu protestieren. Die großen Fahrzeuge prägten das Stadtbild – das befürchtete Verkehrschaos blieb jedoch größtenteils aus.

Die Hamburger hatten sich nach Angaben der Behörden auf die Invasion der Landwirte vorbereitet. „Viele Pendler haben offenbar die Tipps berücksichtigt und sind nicht mit dem Auto gefahren“, sagte Polizeisprecher Timo Zill. So war die Verkehrslage eher ruhig – auch weil viele Trecker erst später als ursprünglich angekündigt über die Bundesstraße nach Hamburg kamen.

Traktoren fuhren auf der Autobahn – teils weite Anreise

Zuvor hatte es im Umland jedoch einige Probleme gegeben. Die Polizei holte mehrere Traktoren von der A 23, auf der sie nicht fahren durften. Ein Tunnel unter der Weser war für Trecker kurzfristig gesperrt worden. Mehrere Landwirte aus dem Bereich Emden mussten stattdessen mit einer Fähre ihre schweren Fahrzeuge übersetzen.

Die Landwirte hatten laut Polizei etwa 3500 Teilnehmer mobilisiert. Foto: Michael Rauhe

Die Traktoren in der Innenstadt am Nachmittag. Foto: Michael Rauhe

Treckerfahren als neue Dom-Attraktion? Auch rund um das Heiligengeistfeld reihten die Bauern ihre Fahrzeuge auf. Foto: HA

Ohne Bauern keine Grillparty: Landwirte demonstrieren in der Hamburger City. Foto: Thorsten Ahlf

Landwirte demonstrieren mit ihren Traktoren auf der Willy-Brandt-Straße – hier Höhe Rödingsmarkt. Foto: Thorsten Ahlf



Auch diese Kuh fuhr in der Trecker-Demo mit. Foto: HA

Trecker, so weit das Auge reicht: Diese Jungbauern besahen sich ihren Demonstrationszug von einer Brücke über der Willy-Brandt-Straße aus. Foto: HA

Demo der Bauern in Hamburg: Die Landwirte demonstrieren mit großen und kleinen Traktoren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Foto: Laura Lagershausen

Trecker fahren laut hupend die Willy-Brandt-Straße entlang. Foto: Laura Lagershausen

Langsam geht es für die Landwirte in Richtung St. Pauli. Foto: Laura Lagershausen



Auch auf der Ludwig-Erhard-Straße staut es sich. Umliegende Straßen sollen laut Polizei gemieden werden. Foto: Laura Lagershausen

Weitere Trecker in der Hamburger Innenstadt. Foto: Maren Jannen

Die Landwirte parken ihre Traktoren vor den Messehallen. Foto: Christoph Heinemann

Demonstrierende Bauern am Fernsehturm in Hamburg. Foto: Christoph Heinemann

Ade, Sohn einer Bauernfamilie aus Schleswig-Holstein, spielt mit Spielzeugtraktoren bei einer Demonstration auf dem Gänsemarkt. Auf seiner Weste steht "Wir sind dabei !!! Damit ich auch noch Bauer werden darf" Foto: dpa



Ein Treckerkonvoi wurde über die Alte Wilhelmsburger Reichsstraße in Richtung Innenstadt. Foto: André Zand-Vakili

Etwa 700 Trecker sind von Buchholz aus in einer Kolonne auf dem Weg zur Demonstration in Hamburg. Foto: JOTO

Maike Lange (31), Landwirtin aus dem Kreis Osnabrück, und ihr Nachbar Reiner Ortland. Foto: Christoph Heinemann

Landwirte aus Schleswig-Holstein fahren während einer Sternfahrt mit Traktoren in die Hamburger Innenstadt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Trecker auf der B73. Foto: André Zand-Vakili



Der Trecker-Konvoi ist auf der B75 in Richtung Norden unterwegs. Foto: JOTO

Die Landwirte demonstrieren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Foto: JOTO

In Hamburg versammeln sie sich um etwa 14 Uhr zu einer Kundgebung. Foto: JOTO

Auch aus Stade fahren die Landwirte am Donnerstag mit ihren Traktoren zum Bauernprotest nach Hamburg. Foto: TNN/dpa



Die Anreise nahm teilweise mehr als zwölf Stunden in Anspruch. „Wir sind bereits um 23 Uhr gestartet“, sagte einer der Teilnehmer. Die Kolonnen zogen sich weit auseinander. So kamen viele Traktoren am Ende in kleinen Gruppen in Hamburg an.

Protest der Landwirte gegen Agrarpaket

Der Protest der Landwirte richtet sich gegen das sogenannte Agrarpaket der Bundesregierung. Man fühle sich von der Politik nicht ernst genommen. „Es ist ein stilles Sterben, dass die Landwirte durchmachen“, sagte der Landwirt Reiner Ortland aus dem Landkreis Osnabrück. Auch er war mit seiner Nachbarin Maike Lange bereits in der Nacht aufgebrochen. Durch Konkurrenz aus dem Ausland rechne sich die Produktion von Fleisch oder Milch oft kaum noch, gleichzeitig würden immer neue Auflagen gemacht. „Wir sind es leid, vom Aussterben von Insekten bis zum Klimawandel immer wieder als die Übeltäter dargestellt zu werden“, so Ortland.

Nach Angaben von Teilnehmern gebe es keine andere Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, als mit der spektakulären Demonstration. Auf Schildern, die die Landwirte an ihren Fahrzeugen angebracht hatten, standen politische Parolen – und eine Entschuldigung an die Hamburger: „Sorry! Ich wäre jetzt auch lieber Zuhause.“

Fast 2000 Traktoren in der Hamburger Innenstadt

Vor allem auf den Bundesstraßen hielten sich die Behinderungen jedoch in Grenzen. Eng wurde es auf der Wilhelmsburger Reichsstraße, wo viele Trecker abgeleitet wurden, um auf der alten, stillgelegten Reichsstraße, die Fahrzeuge abzustellen. 1765 Trecker fuhren nach Polizeiangaben bis in die Innenstadt. Dort gab es zeitweise starke Behinderungen. So wurde die Willy-Brandt-Straße in Richtung St. Pauli gesperrt und als Treckerparkplatz genutzt, auf dem die Fahrzeuge in Dreierreihen standen.

Am Sievekingplatz leiteten Polizisten die Autofahrer im Slalom um abgestellte Trecker herum, der Verkehrsfluss blieb jedoch weitestgehend erhalten. An einer Ampel bedankte sich etwa ein Landwirt für die Geduld, in dem er Bierknacker-Würstchen verschenkte. Pech hatten viele Autofahrer, die am Donnerstag die Autobahn 1 als Ausweichstrecke nutzten: Bei Harburg war dort am Vormittag an einem Stauende ein Kipplaster in einen Lastzug mit Hänger gerast. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Autobahn war aber zeitweise voll gesperrt. Die Fahrzeuge in Richtung Hamburg stauten sich auf zwölf Kilometern.

Umweltsenator äußert Verständnis – und Kritik

Die Politik äußerte sich während der großangelegten Demonstration verständnisvoll gegenüber den Landwirten. „Die Landwirtschaft ist für unsere Umwelt und Ernährung von besonderer Bedeutung. Sie hat die Kulturlandschaft über Generationen mitgeprägt“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

Gleichzeitig seien der Einsatz von Pestiziden und Gülle für Insektenschwund, Rückgang der Artenvielfalt und hohe Stickstoff- und Phosphatwerte im Wasser mitverantwortlich. „Diese Umweltprobleme müssen wir dringend gemeinsam lösen“, so Kerstan. Die Weichen müssten auf europäischer Ebene gestellt werden. Man setze sich unter anderem für eine Vergütung von ökologischen Leistungen der Landwirte ein.

Auch Behinderungen bei der Abfahrt der Trecker

Die Umweltorganisation Greenpeace bezeichnete den Ärger der Landwirte als verständlich. Sie bräuchten „klare und verlässliche Vorgaben von der Politik und gezielte finanzielle Unterstützung, um die Existenz ihrer Betriebe zu sichern“. Kurt Duwe, umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion, sieht die Proteste als ideologische Konfrontation zwischen städtischen Verbrauchern und ländlichen Erzeugern. Die Sichtweise vieler Städter und Politiker auf die Landwirtschaft nennt er „Bullerbü-Romantik“.

Gegen 14 Uhr endete die Protestaktion der Landwirte nach einer Kundgebung. Am Nachmittag gab es bei der Abfahrt der Trecker wieder vor allem im Bereich der Hamburger Innenstadt Probleme. Vor allem auf der Amsinckstraße und dem Veddeler Damm stauten sich die Traktoren.