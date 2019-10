Hamburg. Wegen Demonstrationen gegen die aktuelle Agrarpolitik kommt es am Dienstag in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Treckerkorsos. In Hamburg fahren die Landwirte in drei Gruppen aus den Richtungen Altona, Bergedorf und Poppenbüttel in Richtung Innenstadt. Auch Buslinien des HVV betroffen.

Busverkehr von Treckerkorsos beeinträchtigt

Laut Angaben der Polizei kann es besonders in den Stadtteilen Bergstedt, Bramfeld und Barmebk sowie in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auch die Fahrzeiten und Routen der Linienbusse in diesen Stadtteilen können beeinträchtigt werden, so ein Sprecher der Hamburger Hochbahn. Besonders im Bereich um die Mönckebergstraße müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen. Busse können kurzfristig umgeleitet oder die Linien verkürzt werden. Hamburger sollen daher auf S- und U-Bahnen ausweichen.

Veranstalter der Demonstration ist die Landschaft Verbindung GbR, die insgesamt etwa 100 Fahrzeuge für den Protest in der Innenstadt angemeldet hat, so ein Polizeisprecher gegenüber dem Abendblatt. Es seien bisher jedoch deutlich mehr Traktoren auf den Hamburger Straßen unterwegs.

Bauerndemos im Norden

In Schleswig-Holstein sind 14 Sternfahrten in Richtung Rendsburg und drei Fahrten ins Hamburger Stadtgebiet geplant. Gegen 10 Uhr waren bereits 1700 Fahrzeuge unterwegs, so die Polizei Schleswig-Holstein auf Twitter. Nach Hamburg sollen den Angaben nach 4000 Fahrzeuge unterwegs sein.

Insgesamt sind 1700 Fahrzeuge bei der Sternfahrt nach #Rendsburg dabei, der längste Konvoi erreichte eine Länge von rund 10 km. Viele Teilnehmer sind bereits in Rendsburg angelangt, gegen 11 Uhr soll die Kundgebung starten #Bauerndemo — Polizei SH (@SH_Polizei) October 22, 2019

Auch in Niedersachsen wurden mehrere Bauerndemos angemeldet. Im Heidekreis, in Oldenburg, im Emsland und in Hannover treffen sich die Landwirte an Sammelpunkten. Die Polizei Hannover warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region.