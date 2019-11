Hamburg. Zwei Tage vor dem Beginn der Umweltministerkonferenz in Hamburg hat die Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion für Montagnachmittag einen Laternenumzug in der Hamburger Innenstadt angekündigt. Anders als bei früheren Auftritten der umstrittenen Bewegung in Hamburg werde es "keine Aktionen des zivilen Ungehorsams" geben, wird in einer Pressemitteilung betont.

Vielmehr wolle man am Montag friedlich und offiziell angemeldet vom Gänsemarkt zur Mönckebergstraße gehen. Extinction Rebellion sucht in der Ankündigung der Demonstration den Schulterschluss zu Fridays for Future: Diese und "ähnliche Bewegungen" seien eingeladen, teilzunehmen.

Die Aktivisten fordern, "die Regierung" müsse "die Wahrheit über die ökologische Krise" offenlegen und sofort handeln, um "das Artensterben zu stoppen und die Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2025 auf Netto-Null zu senken".