Hamburg. Diese Demo wird voraussichtlich ein gewaltiges Verkehrschaos in Hamburg verursachen und den Straßenverkehr in der Stadt lahmlegen: Am Donnerstag wollen Landwirte anlässlich der Umweltministerkonferenz in Hamburg demonstrieren. Bis zu 4000 Traktoren sollen aus mehreren Richtung auf die Innenstadt zurollen. Die Behörden rechnen mit einem Zusammenbruch des Autoverkehrs.

Auf drei Routen sollen die Trecker aus Norden, Westen und Osten auf die Innenstadt zurollen. Details sollen am Montag auf einem Treffen von Behördenvertretern und Veranstaltern geklärt werden. Sicher ist aber: Die Trecker werden die Hauptstraßen verstopfen.

Behörde entscheidet über Durchfahrtsverbote

Erst im Oktober hatten Landwirte mit rund 450 Traktoren in der City gegen die Agrarpolitik demonstriert. Auch ein Streckenabschnitt der U3 in der Innenstadt war gesperrt worden, weil die Hochbahn sich um die Stabilität des Tunnels unter der Mönckebergstraße sorgte, als dort die schweren Trecker über die Fahrbahn rollten. „Man kann sich ausmalen, was passiert, wenn fast die zehnfache Menge an Treckern nach Hamburg kommt“, sagt ein Beamter. Am Montag wird auch entschieden, ob es möglicherweise ein Durchfahrtsverbot für die Trecker durch die Mönckebergstraße geben wird.

„Man kann aber jetzt schon sagen, dass man an diesem Tag auf sein Fahrzeug verzichten sollte und auch im öffentlichen Nahverkehr, insbesondere bei den Bussen, mit Behinderungen rechnen muss“, sagt ein Beamter.