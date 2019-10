Hamburg. Nachtschwärmer konnten an Hamburger Gebäuden am Donnerstagabend ein seltsames Phänomen beobachten: Bekannte Fassaden wurden plötzlich in bunte Neonfarben getaucht. Los ging es um 20 Uhr mit einem Gebäude am Steindamm und mit dem Intercity-Hotel in der Nähe von Planten un Blomen, auf deren Fassaden der mysteriöse Spruch "WTF is EPOK" erschien. Weitere Gebäude sollten am Abend noch folgen.

Wer steckt dahinter?

Der Schirftzug war auch am Interncity-Hotel in der Nähe von Planten un Blomen zu sehen.

Foto: Story Machine

Nach Abendblatt-Informationen hat der Zigarettenkonzern Britisch American Tobacco (BAT) in Hamburg ein Team aus Lasertechnikern, Fotografen und Helfern auf die Straßen geschickt, um mit einer Art Guerilla-Aktion Werbung für einen neuen Kautabak namens EPOK zu machen.

Insgesamt sollen im Rahmen der Aktion an diesem Wochenende 36 Gebäude in deutschen Großstädten von Berlin bis München angestrahlt werden, darunter Fernsehtürme, Hotels und Universitätsgebäude.