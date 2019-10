Hamburg. Einen Tag nach den erneuten Protesten gegen den AfD-Gründer Bernd Lucke an der Universität Hamburg hat es dort eine Bombendrohung gegeben. Wie die Hochschule selbst mitteilte, habe die Drohung das Präsidium am Donnerstag um 10 Uhr erreicht. Laut einer Polizeisprecherin ging die Drohung per Email ein. Eine bislang unbekannte Person habe die Detonation mehrerer Sprengsätze angekündigt.

Betroffen waren die Gebäude am Mittelweg 177 und an der Edmund-Siemers-Allee 1 (ESA1). Die Polizei sei "umgehend" informiert worden, so die Hochschule. Mit einem Feueralarm seien die Gebäude innerhalb weniger Minuten geräumt worden.

Uni-Präsident griff zum Megafon

Der Einsatz der Polizei habe 40 Minuten gedauert. Uni-Präsident Prof. Dieter Lenzen und sein Vize hätten persönlich mit dem Megafon Entwarnung gegeben.

"Die Drohung wurde von Experten überprüft und als nicht ernsthaft eingestuft", so die Polizeisprecherin zum Abendblatt. "Wir ermitteln jetzt in alle Richtungen." Ob es einen Zusammenhang mit den Protesten gegen AfD-Gründer Lucke oder andere Kontroversen der vergangenen Tage gebe, sei bislang völlig unklar. "In der Email selbst gab es keine Angaben zu den Hintergründen der Drohung", erklärte die Sprecherin.