Hamburg. Am vergangenen Mittwoch war AfD-Mitgründer Bernd Lucke an der Universität Hamburg niedergebrüllt worden und nicht zu Wort gekommen. An diesem Mittwochmittag wollte der Professor für Volkswirtschaftslehre seine zweite geplante Vorlesung halten – und sich wehren, wenn es erneut Störungen geben sollte.

„Selbstverständlich werde ich versuchen, Leute, die nicht in den Hörsaal gehören, des Saals zu verweisen“, sagte Lucke dem Abendblatt. „Ich habe das Hausrecht und werde davon Gebrauch machen, soweit es erforderlich ist und ich dazu imstande bin.“

Lucke-Vorlesung kurzfristig verlegt

Doch eine erneute Eskalation blieb aus. Die Universität hatte die Veranstaltung kurzfristig vom Hörsaal B des Hauptgebäudes an der Edmund-Siemers-Allee in den Hörsaal der Fakultät für Erziehungswissenschaft im Von-Melle-Park verlegt. Etwa 150 Studierende wollten die Vorlesung besuchen. Am Eingang führten mindestens sieben Personen strenge Einlasskontrollen durch. Nach Angaben der Universität sollte so sichergestellt werden, dass nur angemeldete Studierende Zutritt erhalten.

Der Beginn der Vorlesung verzögerte sich dadurch um etwa 15 Minuten. Lucke las derweil in einem Buch.

Der Protest hielt sich in Grenzen. Auf dem Gang des Instituts postierte sich eine Gruppe von drei jungen Leuten, die zwei Transparente mit Aufschriften wie "Antifaschistische Aktion" und "Das Problem ist Rassismus" hochhielten. Hinter dem Gebäude fand zudem eine Kundgebung statt, an der etwa 50 Personen teilnahmen.

Wegen Lucke: AfD meldet Bürgerschaftsdebatte an

Die Hamburger AfD-Fraktion hat für die aktuelle Stunde in der Bürgerschaft eine Debatte über die ihrer Ansicht nach „unwürdigen Tumulte“ der vergangenen Woche und das „Versagen der Wissenschaftssenatorin“ Katharina Fegebank (Grüne) angemeldet. Lucke erklärt dazu: „Ich finde es gut, dass es dazu eine Debatte geben soll, hätte mich aber gefreut, wenn CDU und FDP das Thema angemeldet hätten.“ Das seien die Parteien, denen er am nächsten stehe. Zu der Kritik an Fegebank – seiner „Dienstvorgesetzten“ – wolle er sich nicht äußern.

Fegebank und Uni-Präsident Dieter Lenzen hatten am vergangenen Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung zwar betont, dass der Staat die Durchführung freier wissenschaftlicher Lehre garantieren müsse. Zudem teilten sie aber mit, dass Universitäten „die diskursive Auseinandersetzung“ aushalten müssten. Am Tag darauf äußerte sich die Uni deutlicher: Man sei der Auffassung, dass die „Störungen mit dem grundgesetzlich garantierten Schutz der Freiheit von Wissenschaft nicht zu vereinbaren sind“. Man werde „im Benehmen mit der Politik und den Ordnungsbehörden klären, in welcher Form die Durchführung der Lehre von Prof. Lucke künftig sichergestellt werden kann“.

Auch die Wissenschaftsbehörde äußerte sich noch einmal klarer: „Wie im Hörsaal mit Herrn Lucke umgegangen wurde, widerspricht den Regeln fairer politischer und demokratischer Auseinandersetzung.“

Bei seiner ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Universität war Lucke als „Nazi-Schwein“ beschimpft, angerempelt und am Reden gehindert worden. Die Studierendenvertretung AStA hatte zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Uni aufgerufen, aber betont, sie habe nicht zu den anschließenden Störaktionen im Hörsaal aufgerufen und diese auch nicht organisiert.

Bernd Lucke hatte die AfD 2015 aus Protest verlassen und die Partei der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) gegründet. Er distanzierte sich mehrfach von der AfD. „Eine islam- und fremdenfeindliche Partei halte ich für unwählbar“, sagte er etwa.