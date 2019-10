Hamburg. Der Protest gegen die LPT-Tierversuchsanstalt in Mienenbüttel bei Hamburg bekommt weitere prominente Unterstützung: Udo Lindenberg solidarisiert sich via Twitter mit den Tierschützern: Das "Panikteam" schrieb, man fordere die "sofortige Schließung" des Labors, in dem "himmelschreiendes Unrecht" an Tieren begangen werde.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten rund 7300 Menschen gegen die Tierversuchsanstalt demonstriert, nachdem Bilder publik geworden waren, die schwere Misshandlungen der Versuchstiere zeigen sollen. Auch der zuständige Landkreis Harburg hatte angekündigt, die Kontrollen der Anstalt verschärfen zu wollen.