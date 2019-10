Hamburg. Die Verkehrsführung auf der Bundesstraße 5 wird in Höhe der A 1 nach Fertigstellung der Rampenbereiche bis zum Ende des Monats umgebaut, teilt die Behörde für Wirtschaft und Verkehr mit. Vom 25. Oktober um 7 Uhr bis einschließlich 30. Oktober kann der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen nur einstreifig geführt werden.

Für den weiteren Umbau wird die B 5 in Fahrtrichtung Bergedorf am Sonnabend, 26. Oktober, von 8 bis etwa 10 Uhr und in Richtung Hamburg-Zentrum von 10.30 bis etwa 13 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung über Mümmelmannsberg ist eingerichtet.

Grundsätzlich rät die Verkehrsbehörde den Nutzern der B 5 in der Zeit vom 25. Oktober bis zum 30. Oktober, wegen der Behinderungen auf die A 25 auszuweichen.