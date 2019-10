Hausbruch. Auf die Autofahrer in der Region Süderelbe kommt ein Jahr zu, in dem sie viel Geduld aufbringen müssen: Von Oktober 2019 bis Oktober 2020 wird die Cuxhavener Straße im Kreuzungsbereich mit der Waltershofer Straße auf eine Fahrspur je Richtung verengt.

Lediglich in einer etwa dreimonatigen Winterpause von Mitte Dezember bis ungefähr Mitte März wird sie wieder in voller Breite befahrbar sein. Von April bis Juli wird die Verbindung zwischen Waltershofer und Cuxhavener Straße komplett unterbrochen.

Der Grund hierfür ist die anstehende Verbreiterung der Autobahn A7 zwischen Heimfeld und dem Elbtunnel, die von Sommer 2020 bis Sommer 2025 erfolgen soll. Während der Bauzeit muss die Ausfahrt Hausbruch mehrmals für mehrere Wochen gesperrt werden.

Autofahrer sollen in Heimfeld auf die A7 fahren

Statt in Hausbruch sollen die Autofahrer dann in Heimfeld auf die A7 fahren, da die Anschlussstelle Waltershof in dieser Phase nicht geeignet ist, um den zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. Weil die Umleitung von der Anschlussstelle Hausbruch zur Anschlussstelle Heimfeld über die Kreuzung Waltershofer/Cuxhavener Straße führt, muss sie ausgebaut werden: Zusätzliche Abbiegespuren und eine Verbreiterung der Fahrbahn sind nötig.

Bei der Untersuchung der Straße im Kreuzungsbereich stellten Mitarbeiter des Bezirksamts fest, dass eine vorübergehend aufgebrachte neue Asphaltdecke in der fünfjährigen Autobahnbauzeit nicht halten würde, da die Kreuzungsfahrbahn durch Jahrzehnte der Belastung und ohne Grundsanierung bis in die Tragschichten schadhaft ist und erneuert werden muss.

Veloroute 10 wird verwirklicht

Gleichzeitig mit der Ertüchtigung der Kreuzung für die Umleitungsfunktion werden auch Leitungen und Trummen erneuert und zum Abschluss der Baustelle die er entsprechende Abschnitt der Veloroute 10 verwirklicht.

„Diese Arbeiten wären sonst in den nächsten Jahren mit jeweils eigenen Sperrungen auf die Harburger zugekommen“, sagt Adrian Andres, Leiter des Fachamt „Management des öffentlichen Raums“ im Bezirk Harburg.