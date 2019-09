Geesthacht. Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 5 bei Geesthacht sind fünf Menschen verletzt worden. Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr übersah ein VW-Fahrer einen mit Blaulicht und Martinshorn überholenden Rettungswagen und verursachte dadurch einen Unfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Die B5 musste mehrere Stunden im Feierabendverkehr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Nach Polizeiangaben war der Rettungswagen mit einem Dialyse-Patienten an Bord zwischen den Abfahrten Borsigstraße und Max-Planck-Straße auf dem Weg in Richtung Geesthacht. Bei einem riskanten Überholvorgang musste ein Renault-Fahrer auf der Gegenfahrbahn abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Ein hinter dem Renault fahrender Handwerker war in seinem VW offenbar von der Bedienung seines Radios abgelenkt, weshalb er zunächst auf den Renault auffuhr und anschließend frontal in den Rettungswagen krachte.

Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte

Den Unfall vor sich sehend bremste ein Taxifahrer einige Meter dahinter ab. Diesen Vorgang übersah ein Dacia-Fahrer, der daraufhin mit dem Taxi kollidierte. Der Patient, ein zur Begleitung im Rettungswagen mitfahrender Sanitäter sowie der VW-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Rettungswagens und der Dacia-Fahrer erlittenen leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Rettungswagen und drei Notärzten an. Die Polizei musste die Unfallstelle für mehrere Stunden im Feierabendverkehr sperren und die Fahrbahn von Öl und Farbe reinigen.