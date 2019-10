Amsinckstraße in Hamburg am Wochenende gesperrt

Hamburg. An diesem Wochenende wird wegen Brückenbauarbeiten die Amsinckstraße in Hamburg-Hammerbrook zwischen Nordkanalstraße und Süderstraße gesperrt. Wie die Wirtschaftsbehörde mitteilte, soll die Sperrung nach dem Start am Freitagabend am Montagmorgen um 5.00 Uhr enden.

Die Umleitung für Autofahrer führe stadtauswärts über die Nordkanalstraße und den Nagelsweg, sowie stadteinwärts über die Süderstraße, Hammerbrookstraße und Spaldingstraße. Der Neubau der Stahlverbundskonstruktion der 1956 erbauten Brücke dauere noch voraussichtlich bis November 2021.