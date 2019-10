Hamburg/ Luxemburg. Der Hamburger Starverteidiger Gerhard Strate und sein Kanzlei-Partner Johannes Rauwald haben vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Die Justiz muss bei der Auslieferung eines Verdächtigen oder Straftäters an ein anderes EU-Land die örtlichen Haftbedingungen genau prüfen. Wenn es verlässliche Anhaltspunkte für gravierende Mängel in den dortigen Gefängnissen gibt, hat sie den im Einzelfall vorgesehenen Haftort detailliert zu beurteilen, entschied der EuGH am Dienstag.

Hintergrund des Falls ist die geplante Auslieferung des von Strate und Rauwald pro bono vertretenen Kleinkriminellen Dumitru D. Gegen ihn hatte die rumänische Justiz wegen Urkunden- und Vermögensdelikten einen europäischen Haftbefehl erwirkt. Im Januar 2017 entschied das Hanseatische Oberlandesgericht, dass seine Auslieferung nach Rumänien rechtens sei.

Hamburger Anwälte: Verstoß gegen Artikel 4

Nachdem Strate erfolgreich Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegt hatte, machten die Hamburger Anwälte vor dem EuGH geltend, dass die Haftbedingungen in dem EU-Partnerland nicht menschenwürdig seien und ein Verstoß gegen Artikel 4 der europäischen Grundrechtecharta vorliege. Dieser Artikel besagt: Niemand darf Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Hamburger Staranwalt Strate will Rechtsgeschichte schreiben

Die Hamburger Richter wollten deshalb vom EuGH wissen, anhand welcher Kriterien die Gefahr einer solchen Unmenschlichkeit ermittelt werden soll. Insbesondere stand die Frage im Raum, ob es eine absolute Untergrenze für persönlich zur Verfügung stehenden Raum gebe. Der EuGH kam nun zu dem Schluss, dass die Justiz „alle relevanten materiellen Aspekte der Haftbedingungen“ dort, wo der Betreffende inhaftiert werden soll, berücksichtigen müsse, darunter den persönlichen Raum, die sanitären Verhältnisse und die Bewegungsfreiheit innerhalb des Gefängnisses.

Im Fall des Haftbefehls aus Rumänien sei eine „starke Vermutung“ unmenschlicher Behandlung begründet, weil dem Gefangenen in einer Gemeinschaftszelle weniger als drei Quadratmeter persönlicher Raum zu Verfügung stünden. Generell müsse es dem Gefangenen möglich sein, „sich in der Zelle normal zu bewegen“.