Hamburg. Der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat den Chef des Landeskriminalamtes (LKA), Frank-Martin Heise seines Amtes enthoben. Das erfuhr das Hamburger Abendblatt aus Polizeikreisen.

Meyer begründet den Schritt mit den Erkenntnissen, die eine Arbeitsgruppe zum Debakel der Abteilung "Cold Cases" für ungelöste Kriminalfälle zu Tage gebracht hatte. "Mir als Amtsleitung fehlt das notwendige Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit", heißt es in einem Schreiben des Polizeipräsidenten, das dem Abendblatt vorliegt.

"Kann Verwendung nicht länger verantworten"

Die Arbeitsgruppe unter der Leitung des bereits pensionierten Kriminaldirektors Bernd Schulz-Eckhardt hatte schwere Vorwürfe von "mangelnder Führung und Zusammenarbeit" im Landeskriminalamt untersucht. Zuvor hatte der Rechtsanwalt Gerhard Strate, der den abgesetzten Soko-Chef Steven Baack vertritt, im Gespräch mit dem Abendblatt schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Baack sei zum Sündenbock in der Affäre um mögliche "verbotene Ermittlungsmethoden" in der "Cold Case Unit" gemacht worden sein, so Strate.

Wie Meyer nun schreibt, zwangen die Ergebnisse der Untersuchung ihn nun zum Handeln. "Sie zeigen auch über den engeren Untersuchungsgegenstand der Cold Case Unit hinaus, dass das Führungsverhalten (...) auf verschiedenen Ebenen zu so erheblicher Kritik geführt hat, dass ich die weitere Verwendung von Herrn Heise in dieser – für die Polizei Hamburg besonders herausragenden -- Funktion nicht länger verantworten kann.

Hochrangige Beamte sagten gegen Heise aus

Nach Abendblatt-Informationen sprachen auch andere hochrangige Beamte gegenüber der Arbeitsgruppe von eklatantem Fehlverhalten des LKA-Chefs. Hinter vorgehaltener Hand hatte es bereits seit geraumer Zeit geheißen, dass sich Heise gegenüber Untergebenen etwa ungebührlich verhalte.

Auch interne Dokumente im Bezug zu der Arbeit "Cold Cases", die das Abendblatt enthüllt hatte, belasteten Heise schwer. Darin bat der später abgesetzte Soko-Chef Baack frühzeitig und eindringlich um zusätzliches Personal und beschrieb eine völlige Überlastung seiner Einheit. So sei eine "priorisierte Fallbearbeitung nicht möglich". Eine Reaktion darauf gab es offenbar nicht.

Stelle des LKA-Chefs wird ausgeschrieben

Wie es in Polizeikreisen heißt, soll der bisherige Stabschef Jens Schmiegalle nun kommissarisch die Leitung des Landeskriminalamtes übernehmen und die Stelle des LKA-Leiters ausgeschrieben werden. In Polizeikreisen gelten Heises bisheriger Stellvertreter Mirko Streiber, dem aber ebenfalls Versäumnisse vorgeworfen waren, sowie der bisherige Pressesprecher Timo Zill als mögliche Kandidaten.

Welche Position Heise künftig einnehmen wird, soll in Kürze entschieden werden. Sein Verhalten sei weder disziplinarrechtlich noch strafrechtlich relevant, heißt es aus Führungskreisen. Es gibt jedoch keinen offenen Posten bei der Hamburger Polizei, der Heises Besoldungsstufe entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass er in die Innenbehörde, in ein anderes Bundesland oder etwa zum Zoll wechseln wird.

Soko-Chef soll Sündenbock gewesen sein

Gegen den früheren Chef der Soko Cold Cases läuft ein Disziplinarverfahren. Er soll schwere handwerkliche Fehler in einem Cold-Case-Verfahren um einen versuchten Mord im Jahr 1980 begangen haben. Als die Affäre bekannt wurde, meldete sich der ehemalige Soko-Chef zunächst über Monate krank. Seit Juni ist Steven Baack wieder im Dienst. Er wurde als Referent für den Katastrophenschutz in die Innenbehörde abgeordnet.