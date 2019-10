Hamburg. Erster Erfolg für die Volksinitiative „Radentscheid Hamburg – Sicheres Radfahren für alle, überall in Hamburg“: "Der Senat hat heute das Zustandekommen der Volksinitiative festgestellt", heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Innenbehörde. Die Initiative, die sich unter anderem für Radschnellwege, sichere Schulradwege und rad- und fußgängerfreundliche Ampeln einsetzt, hat in den vergangenen Monaten mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt.

Die Prüfung der am 20. September von den Vertrauenspersonen der Initiative abgegebenen Unterschriftenlisten durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat ergeben, dass die erforderliche Mindestanzahl von 10.000 gültigen Unterschriften von zur Bürgerschaft Wahlberechtigten erreicht wurde, heißt es in der Mitteilung. Im Kern setzt sich die Initiative „Radentscheid Hamburg“ für mehr Sicherheit im Hamburger Straßenverkehr ein.

"Radentscheid Hamburg": Das sind die zwölf Ziele der Initiative

1. Ein dichtes, barrierefreies Radfahrernetz für alle

2. Sichere Schulradwege für Kinder

3. Kreuzungsarme Radschnellwege für den Berufs- und Pendlerverkehr

4. Breite und geschützte Radwege an allen Hauptstraßen

5. Fahrradstraßen ohne motorisierten Durchgangsverkehr

6. Geschützte Kreuzungen nach niederländischem Vorbild

7. Rad- und fußverkehrsfreundliche Ampeln

8. Rad- und fußverkehrsfreundliche Baustellengestaltung

9. Diebstahlsicheres Fahrradparken

10. Instandhaltung, Pflege und Reinigung von Radverkehrsanlagen

11. Regelmäßige Evaluation des Radverkehrs und wissenschaftliche Begleitung des Radverkehrsgesetzes

12. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Trennung von planender und überwachender Behörde

Volksinitiative zu Radschnellwegen: Jetzt ist Bürgerschaft am Zug

Nach dem Zustandekommen der Volksinitiative ist nun die Bürgerschaft am Zug. "Die Entschließungsfrist der Bürgerschaft zu dem Anliegen der Volksinitiative endet am 18. Januar 2020", heißt es vonseiten der Behörde. Auf Vorschlag der Vertrauenspersonen könne die Bürgerschaft die Frist zweimal jeweils um bis zu 90 Tage verlängern. Sollte die Bürgerschaft das Anliegen allerdings nicht übernehmen, würden die Initiatoren ein Volksbegehren starten, wie sie bereits im März angekündigt hatten.