Hamburg. Auch zwei Tage danach ist Efendi Kaya (56) der Schock anzumerken. Der Inhaber von zwei kleinen Supermärkten in Ottensen (Bernadottestraße und Holländische Reihe) wurde von einem Obdachlosen attackiert.

„Am Sonnabend um 15:40 Uhr stürmte der plötzlich in meinem Laden an der Bernadottestraße, als ich gerade Kisten packte. Er stieß wüste Beleidigungen aus, dann hat er mich geschlagen“, sagte Kaya dem Abendblatt. Mit Hilfe von Kunden konnte Kaya den Täter niederringen. Die alarmierte Polizei nahm den 40-Jährigen fest.

Efendi Kaya hat nach der Attacke immer noch Schmerzen

Kaya klagt noch immer über Schmerzen am rechten Ohr, am Hinterkopf und am rechten Hüftgelenk, das Gehen fällt ihm schwer. Vor allem hat er Angst, dass der Mann erneut auftauchen könnte: „Was mache ich, wenn der wieder bei mir Ärger machen will?“ Kaya, im Viertel auch durch seinen Lieferdienst bekannt, hält einen ausländerfeindlichen Hintergrund für möglich: „Der Mann hat gerufen: 'Warum verkaufst du hier Weihnachtsmänner. Du bist doch Moslem.'“ Der Polizei ist ein solches Motiv nicht bekannt. Der Täter wurde nach Feststellung der Personalien wieder in die Obdachlosigkeit entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.