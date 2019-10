Hamburg. Freddy Quinn, Michael Batz, Heidi Kabel und Uwe Seeler tragen den Titel. Auch John Neumeier und Jan Fedder dürfen sich so nennen. Sie alle sind Ehren-Alster-Schleusenwärter. Seit Dienstag gibt es eine neue Persönlichkeit in dem Kreis. Das Hamburger Schleusenwärter-Comitée hat den Hamburger TV-Koch Tim Mälzer zum neuen Ehren-Alster-Schleusenwärter ernannt.

Geehrt wurde der Starkoch und Gastronom Mälzer, der durch Sendungen wie „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“ oder mit der TV-Show „Kitchen Impossible“ ein Millionenpublikum erreicht, im Alsterpavillon „Alex“. Tim Mälzer, so das Comitee, hat als Hamburger Koch, Unternehmer und Buchautor „die Schleusen für die Hansestadt weit geöffnet“. Die Laudatio hielt der Autor Gerd Spiekermann. Mälzer betreibt in Hamburg Restaurants wie die „Bullerei“ oder „Die gute Botschaft“.

Tim Mälzer steht nun mit James Last und Heidi Kabel in einer Reihe

Der Fernsehkoch reiht sich als 37. Ehren-Alster-Schleusenwärter in eine prominente Reihe derer ein, die im übertragenen Sinn die "Schleusen" für die Hansestadt öffnen: Erster war 1981 der Sänger und Schauspieler Freddy Quinn, ihm folgten etwa Bandleader James Last, Regisseur Jürgen Roland, Schauspielerin Heidi Kabel in den 80er-ahren, Choreograph John Neumeier und Hamburger-Tafel-Gründerin Annemarie Dose in den 90ern sowie später Schriftsteller Siegfried Lenz, Schauspieler Jan Fedder und zuletzt Unternehmer Alexander Otto und seine Frau Dorit (2016).

„Die Freie und Hansestadt Hamburg vergibt keine Orden. Das ist historisch gewachsen und sollte auch so bleiben“, erklären die Initiatoren auf ihrer Internetseite. Dennoch sei gelegentlich eine Auszeichnung für herausragende Persönlichkeiten und deren besondere Leistungen angebracht.