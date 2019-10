Sie haben Hamburger Kulturdenkmäler gerettet

Hamburg. Sie hatten eine Vision, für die andere sie für verrückt erklärten – trotzdem retteten Emily und Carsten Weede, Tatiana und Stefan Timmann sowie Jean-Pierre Heinrichs drei wichtige Kulturdenkmäler vor dem Verfall. Hier sind ihre Geschichten.

Haus Anna Elbe

Nach zehn Jahren beharrlicher Suche hatten die Timmanns ihr Traumhaus gefunden. Mit morschen Eichenbalken, kaputten Fensterscheiben, halb eingefallenem Reetdach und zur Seite weggesackt duckte es sich hinter dem Altengammer Hauptdeich. Aber sie ließen sich nicht abschrecken. Denn neben seinem erbärmlichem Zustand nahmen sie auch die Schnitzereien an Giebel und Türen wahr, die Pferdekoppeln hinter dem Garten und die Schwalben auf den Hochspannungsleitungen vor dem Haus.

In die Vierlande hatte es die beiden Werber aus der Schanze schon zehn Jahre zuvor verschlagen. „Unser Traum war immer, hier ein altes Haus zu kaufen und darin ein Café zu betreiben“, erzählen sie. Zunächst wohnten sie aber in einem „normalen“ Einfamilienhaus in Kirchwerder – am Ende mit drei Kindern, die heute zwischen drei und neun Jahre alt sind. 2015 hörten sie von dem Hufnerhaus am Elbdeich, das zehn Jahre lang unbewohnt war und nun endlich zum Verkauf stand. „Alle haben uns abgeraten, die Ruine zu kaufen. Aber wir haben innerhalb von drei Wochen zugesagt“, sagt Stefan Timmann. Zwei Hauskäufe waren schon geplatzt, das sollte nicht noch einmal passieren. „Uns war schon ein bisschen schlecht, als wir die horrende Kreditsumme unterschrieben haben“, erinnert sich Tatiana Timmann. Aber sie freuten sich auch auf ihr Projekt.

Vor der Sanierung: In der Diele türmte sich ein Heuhaufen, der unten schon kompostiert war.

Foto: Timmann

Was sie sich da aufgehalst hatten, wurde ihnen aber erst nach und nach bewusst. Zum Beispiel, als Stefan Timmann in Eigenleistung das vermoderte Heu aus der Tenne schuf – was nicht, wie angenommen, einen Tag, sondern viele Wochen dauerte. „Das feuchte Heu war zum größten Teil schon Kompost.“ Außerdem war das Haus voll mit Zeug, das für die Sanierung hinausgeschafft werden musste: Möbel, alte Kleidungsstücke, Zeitschriften, historische Fotografien, alte Werkzeuge und Nippes.

Diele jetzt Küche-, Wohn- und Arbeitsbereich

Dann war die Zeit der Eigenleistung vorbei, und professionelle Handwerker rückten an, etliche wurden den Timmanns vom Denkmalschutzamt empfohlen, das die Arbeiten begleitete und finanziell unterstützte. Sie verbauten 13 Tonnen Eiche für neue Fachwerkbalken, tauschten Ziegel aus (die das Vierländer Maß haben mussten), setzten über den alten Dachstuhl einen neuen, bauten neue Fenster ein, schnitten Gauben in das Dach und deckten es neu ein. Dann kam der Ausbau: Die ehemalige Diele ist jetzt Küche, Wohn- und Arbeitsbereich, auf einer (nachträglich eingebauten) Empore schlafen die Eltern. Wo früher die „gute Stube“ war, liegen jetzt das Bad und zwei Kinderzimmer. Im großen Hufnerhaus, das jetzt „Haus Anna Elbe“ heißt, lebt die Familie auf 80 bis 90 Quadratmetern.

Stefan und Tatiana Timmann vor ihrem Haus Anna Elbe, in dem sie mit ihren drei Kindern leben und auch Ferienwohnungen vermieten.

Foto: Andreas Laible

Oben, unter dem Reetdach, sind vier individuelle Ferienwohnungen entstanden, jede mit Sauna im Bad. In der ehemaligen Tenne gibt es ein Café, in dem sonntags von der Hausherrin gebackene Blechkuchen verkauft und an vielen Wochenenden Hochzeiten gefeiert werden.

Schlafen in Zeltbetten zwischen Bäumen

„Die ersten Feiern hatten wir noch im Rohbau“, sagen die Timmanns, die einen Tag vor der ersten Hochzeit ihre Konzession bekommen haben und erst seit April mit der Sanierung fertig sind. Übernachten kann man auch in niedlichen Holzhütten, die im Garten unter Nadelbäumen stehen. Oder – für Abenteuerlustige – in Zeltbetten, die zwischen die Bäume gespannt wurden. Derzeit überlegen die Timmanns, ob sie eine der Vierländer Scheunen, die zu verfallen drohen, bei sich wieder aufbauen und dadurch retten können.

Auch wenn sie manchmal vor Arbeit nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, sind sie stolz auf ihr Haus. „Es ist die Keimzelle der Familie Voss, nach der hier vieles benannt ist“, sagen sie. Ihre Verbundenheit mit den Vierlanden drücken sie aus, indem sie bei Feierlichkeiten Tracht tragen. Er hat seine aus dem Internet, sie bekam ihre bei der Wahl zur Erdbeerkönigin – was eine seltene Ehre für eine Nicht-Vierländerin ist. Tatiana Timmann weiß das zu schätzen. „Wenn ich daran denke, dass ich jetzt ein Teil der 300-jährigen Geschichte dieses Haus bin, könnte ich heulen vor Freude.“

Leuchtfeuer Mielstack

Im Mai 2010 wurde das Unterfeuer Mielstack oberhalb der Lühemündung im Alten Land abgeschaltet. Der Bau, der bei seiner Errichtung 1905 auf die damals übliche Schiffsbrückenhöhe von 20 Metern ausgelegt worden war, musste durch einen höheren ersetzt werden, weil die Brücken heutiger Containerschiffe viel höher liegen. Nachdem der Neubau weiter stromabwärts errichtet worden war, wurde der obere Teil des Unterfeuers Mielstack grau gestrichen, um nicht länger als Leuchtfeuer identifizierbar zu sein. Dann wurde das Bauwerk sich selbst überlassen und verkam.

Jean-Pierre Heinrichs auf dem Elbdeich, dahinter das von ihm sanierte Leuchtfeuer Mielstack

Foto: Roland Magunia

„Die Wände hatten innen und außen Risse, die Räume waren verwohnt, das Grundstück von mannshohem Dickicht überwuchert“, erinnert sich Jean-Pierre Heinrichs, der das Unterfeuer 2012 erwarb. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hatte es versteigern lassen, das Anfangsgebot lag bei 110.000 Euro – und schaukelte sich schnell hoch. Am Ende waren von elf Bietern nur noch ein Reeder und Heinrichs im Rennen. Bei 310.000 Euro erhielt Heinrichs den Zuschlag.

Selbst Handanlegen

Mindestens genauso viel steckte der in Schleswig-Holstein geborene Wahlberliner in die Restaurierung. In den Räumen, in denen einst der Leuchtturmwärter, seine Frau und Kinder und später Künstler und Kreative lebten, ließ er Stuckdecken und Wände wiederherstellen, neue Elektrik- und Sanitärleitungen verlegen, Dielen abschleifen, einen Kamin und eine Küche einbauen. Sooft er konnte, legte er selber Hand an.

Optik ist voll funktionsfähig

Das Grundstück wurde gerodet und ein schöner Bauerngarten angelegt. Auch einen neuen Gartenzaun ließ Heinrichs schmieden – nach dem Vorbild des Geländers, das oben um den runden Balkon führt. Die genietete Stahlkonstruktion des Turms wurde überholt. Und sogar die Optik hinter dem zur Elbe hin verglasten Leuchthaus – die Konstruktion, durch die der Lichtstrahl in vorgeschriebenem Rhythmus und in richtiger Höhe ausgestrahlt wird – ist wieder voll funktionstüchtig. Der Diplom-Physiker hat, was vorhanden war, mit Originalteilen aus dem Internet und mit Neuanfertigungen ergänzt. „Aber natürlich darf ich sie nicht in Betrieb nehmen“, sagt er. „Sonst könnte ein Schiff die Orientierung verlieren und den Deich rammen.“

Um genau das zu verhindern, sollte das Leuchtfeuer Mielstack, nachdem es aufgegeben war, eigentlich „geköpft“ werden. Heinrichs ist froh, dass das nicht passiert ist – wollte sich zunächst aber mit dem grauen Anstrich des Turms nicht abfinden. Doch als er ihn einmal weiß anstreichen ließ, gab es umgehend eine Rüge vom Amt.

Wassermühle Karoxbostel

Wenn heute in der Wassermühle Karoxbostel ein Symphonieorchester spielt oder ein Chor singt, eine Kunstausstellung gezeigt oder ein Theaterstück aufgeführt wird – dann muss sich Emily Weede hin und wieder kneifen. „Nie hätte ich mir das träumen lassen, als wir das baufällige Gebäude-Ensemble 2012 kauften“, sagt sie. „Damals lag der Mist in den Räumen hüfthoch, das Dach war offen, Fußböden eingebrochen, Wände und Decken eingestürzt – und heute genießen wir hier Kultur vom Feinsten.“

Die Wassermühle Karoxbostel wurde von Ehrenamtlichen vor dem Verfall gerettet und zu einem beliebten Veranstaltungsort gemacht. Hier ein Bild von 2013.

Foto: Weede

Und nicht nur das: Dank des Engagements der Seevetalerin und ihres Mannes Carsten (beide 57) sowie zahlreicher weiterer „Mühlenretter“, finden in der von hohen Bäumen und Mühlenteichen umgebenen Wassermühle auch große Veranstaltungen wie der Mühlentag, der Tag des offenen Denkmals oder Adventsmärkte statt. Außerdem wird die denkmalgeschützte Mühle als offizieller BNE-Ort (Bildung für nachhaltige Entwicklung) regelmäßig von Schülern und Kindergartenkindern aufgesucht, es gibt Gottesdienste, Hochzeitsfeiern oder Besuche von Vereinen und Heimatforschern. Und immer sonnabends ist großer Mühlenputz, bei dem sich viele Freiwillige in Haus und Garten, in Mühle, Sägemühle, Back- und Schweinehaus zu schaffen machen. Von Anfang an.

Regionale Kulturgeschichte retten

Heute hat der Verein Wassermühle Karoxbostel e. V. rund 1200 Mitglieder. 2012 war er von 88 Seevetalern gegründet worden, um das verfallene Hof-Ensemble dicht am Maschener Autobahnkreuz gemeinsam zu sanieren. „Wir wollten verhindern, dass ein weiteres Stück unserer regionalen Kulturgeschichte verloren geht. Es wurde hier in der Vergangenheit schon zu viel weggerissen“, sagt Emily Weede.

Die Vereinsvorsitzende beschreibt sich und ihren Mann als „fest verwurzelt in der Gegend“. Sie selber ist in der Nähe aufgewachsen, kennt die Mühle und ihre früheren Besitzer noch aus Kindertagen. Wie ihre Familie, die sich seit 1945 in der Kommunalpolitik engagiert, war auch sie politisch aktiv, bis die beiden Kinder geboren wurden.

Auch die Familie von Carsten Weede stammt aus dem Landkreis Harburg, er selber hat lange für eine Regionalzeitung gearbeitet und verlegt jetzt mit einem Freund das regionale Saisonmagazin „Schönes Leben“. Mit ihren Kindern wohnen die Weedes auf einem Bio-Hof inmitten eines denkmalgeschützten Landschaftsparks. Der Hof ist seit 1881 im Besitz der Familie. Von der Wassermühle ist er nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt.

„Hätten andere beschlossen, die Mühle zu retten, hätte man sie wohl für verrückt erklärt“, sagen die Weedes. Aber weil sie in der Gegend tief verwurzelt sind, traute man ihnen genug Sachverstand und Durchhaltevermögen zu und unterstützte ihre Idee. Gemeinsam brachten die Gründungsmitglieder des Mühlenvereins 111.000 Euro auf, um die Wassermühle aus dem 19. Jahrhundert in einem Bieterverfahren vor abriss- und bauwilligen Immobilienentwicklern zu retten. Nicht nur Vereinsmitglieder, auch zahlreiche Unternehmen aus der Umgebung packten bei den Aufräumarbeiten und der Renovierung an: Unter anderem stellten Forst-, Entsorgungs-, Heizungs- und Bauunternehmen Gerätschaften und Manpower zur Verfügung.

Die Wassermühle Karoxbostel wurde von Ehrenamtlichen vor dem Verfall gerettet und zu einem beliebten Veranstaltungsort gemacht.

Foto: Weede

Und so wurden zunächst die Bäume gefällt, die in und dicht an den Gebäuden wuchsen, dann die Dächer mit einer Plane geschützt und die Räume entrümpelt – wobei man einige Schätze fand, nicht nur historische Dokumente und Verträge, sondern auch einen Oldtimer und eine Schatulle mit Silbermünzen. Dann kam ein neues Reetdach aufs Wohnhaus, Böden und Wände wurden eingezogen, Sanitäranlagen eingebaut, das Wasserrad restauriert, Back- und Schweinehaus saniert – alles in enger Absprache mit dem Denkmalschutzamt.

Förderung von Motivation und Zusammenhalt

„Wir haben uns kleine Etappenziele gesetzt und es ordentlich gefeiert, wenn wir diese erreicht hatten – das hat Motivation und Zusammenhalt gefördert“, erinnert sich Emily Weede, die für ihr Engagement im vergangenen Jahr mit dem Niedersächsischen Verdienstorden geehrt wurde. Außerdem erhielten die Karoxbosteler den Landespreis für Denkmalpflege 2017, den Deutschen Preis für Denkmalschutz 2018 und vier Mal in Folge den Kultursommerpreis des Landkreises Harburg. 2016 und 2019 wurden die Weedes zum Bürgerfest des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue eingeladen. Und Müllermeister Franz Rosenkranz, technischer Leiter der Wassermühle, erhielt 2017 den Bürgerpreis des Landkreises Harburg.

Die funktionsfähige Sägemühle kommt genauso zum Einsatz wie der Lehmbackofen; seit Kurzem wird an der Mühle auch Bier gebraut. Und mit Schülern der Berufsbildenden Schulen Buchholz soll noch dieses Jahr mit dem Bau einer kleinen Hofschmiede begonnen werden. Auf der anderen Straßenseite, wo früher der Zier-, Nutz- und Obstgarten der Müllerfamilie lag, wird ein Kultur- und Biotopgarten angelegt: „ein Mitmachgarten, in dem auch die alten Gartenstrukturen sichtbar sind“, erklärt Emily Weede. Natürlich seien sie und ihr Mann ein wenig stolz auf das, was sie ins Leben gerufen hätten. „Aber das wirklich Tolle“, sagt sie, „ist die Gemeinschaft, die sich gebildet hat, weil die Leute ihr Herz an dieses Denkmal gehängt haben.“