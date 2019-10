Hamburg. Der rot-grüne Senat hat heute einen massiven Ausbau der Landstromversorgung für Schiffe im Hamburger Hafen beschlossen. Demnach soll es bis 2022 acht Anschlusspunkte für Containerschiffe am Burchardkai, Europakai und Predöhlkai geben. Zudem soll das Landstromangebot auf alle bestehenden drei Kreuzfahrtterminals ausgeweitet werden. Bisher gibt es eine solche Anschlussmöglichkeit nur in Altona. Je eine Landstromanlage soll nun auch an den Kreuzfahrtterminals HafenCity (CC1) und Steinwerder (CC3) gebaut werden. Laut Senat ist Hamburg mit seinen Plänen der erste Hafen in Europa, der ein solches Angebot bereitstellen will.

Vorbild für andere europäische Häfen

„Der Ausbau der Landstromanlagen im Hafen ist ein großer und konkreter Schritt zu mehr Klima- und Umweltschutz in Hamburg", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Durch die Nutzung regenerativen Stroms aus diesen Anlagen können die bisherigen CO2- und Schadstoffemissionen der Schiffe während der Liegezeit vollständig vermieden werden. Mit dem heutigen Beschluss geben wir den Reedereien Klarheit und Planungssicherheit für die notwendige Umrüstung ihrer Schiffe."

Landstromangebot im #hamburgerhafen wird massiv ausgebaut #Klimaschutz Hamburg hängt die Schiffe an die Steckdose. Regelbetrieb soll 2023 beginnen pic.twitter.com/J46otg7MfK — BWVI (@HH_BWVI) October 8, 2019

Nach dem "konsequenten Ausbau der Landinfrastruktur für die E-Mobilität in der Stadt, der umfassenden Förderung des öffentlichen Nahverkehrs einschließlich des Baus neuer U- und S-Bahnen und der Schaffung einer Infrastruktur für den Betrieb von 100 Prozent emissionsfreier Busse" zeige Hamburg "mit dem Ausbau der Landstromversorgung im Hafen ein weiteres Mal, wie nicht nur über Klimaschutz geredet, sondern dieser tatsächlich erreicht werden kann". Die Handelswege über das Wasser seien schon heute "die wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Transportart im weltweiten Warenverkehr". Mit dem Landstromprojekt werde Hamburg "auch Vorbild und Wegbereiter für andere europäische Häfen, um die maritime Logistik insgesamt noch klimafreundlicher zu machen“.

Landstromprojekt soll 76 Millionen Euro kosten

Einen Anschlusszwang soll es allerdings zunächst nicht geben, zumal bisher laut Tschentscher lediglich zwölf Prozent der Schiffe, die Hamburg anliefen, überhaupt technisch in der Lage seien, Landstrom zu nutzen. Für eine Anschlusspflicht brauche man europäische Regelungen. Zudem sei der Landstrom bisher etwa drei Mal so teuer wie die Nutzung des Bordstroms, was man aber bestrebt sei zu ändern.

Die Landstromanlagen werden laut Senat an das allgemeine Stromnetz angeschlossen und sollen die Schiffe künftig mit regenerativem Strom versorgen, der zentral in einer Anlage auf die von den Schiffen genutzte Spannung von 6,6 kV und Frequenz von 60 Hz gewandelt und von dort zu den Anschlusspunkten verteilt werde. Insgesamt soll das Landstromprojekt rund 76 Millionen Euro kosten, von denen ein Teil vom Bund finanziert werden soll.