Hamburg. Erstmals in der mehr als 100-jährigen Geschichte steht eine Frau an der Spitze Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH). Zum 1. November trete Nora Wolters (44) ihre Position als kaufmännische Geschäftsführerin an, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zusammen mit dem technischen Geschäfsführer Toralf Müller bildet sie künftig die neue Doppeltspitze der VHH.

Nora Wolters ist in der Verkehrsbranche keine Unbekannte. Die studierte Bankbetriebswirtin und Master of Business Administration war seit Juli 2017 in leitender Funktion bei der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) in Wernigerode tätig und verantwortete dort unter anderem die Restrukturierung und Reorganisation des Unternehmens. Zuvor war sie als Chief Financial Officer im Corporate Finance in Frankfurt tätig sowie in verschiedenen Funktionen bei namhaften Banken wie der Volksbank, der Deutschen Bank und der Commerzbank.

Busse sollen umweltfreundlicher werden

Die neue Chefin will sich vor allem um eine umweltfreundlichere Flotte und um die Ausweitung des Streckennetzes kümmern. "Neben der Umstellung auf alternative Antriebe gehören auch die Ausweitung des Angebots und die damit einhergehende Suche nach neuem Fahrpersonal zu den aktuellen Herausforderungen", so Wolters. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, von 2020 an für Hamburg ausschließlich Elektrobusse beschaffen zu wollen.

Die VHH ist mit rund 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 558 Bussen an zwölf Standorten das zweitgrößte Nahverkehrsunternehmen Norddeutschlands. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg befördert 106,6 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Die VHH ist im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) auf 153 Linien in der Metropolregion Hamburg unterwegs.