Hamburg. Nur eine Woche nach dem großen globalen Klimastreik wollen an diesem Freitag (27.September) erneut Klimaaktivisten ihren Forderungen Nachdruck verleihen: Die Veranstalter meldeten 10.000 Teilnehmer für die Demonstration in der Hamburger Innenstadt an.

Am vergangenen Freitag waren in Hamburg nach Veranstalterangaben mehr als 100.000 Menschen (die Polizei sprach von rund 70.000 Teilnehmern) mit der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Laut eines Sprechers der Polizei ist die Anfangskundgebung für 10 Uhr am Jungfernstieg geplant. Gegen 10.45 will sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen. Die Route verläuft zum Gänsemarkt über den Glockengießerwall Richtung Stadthausbrücke sowie rund um die Binnenalster.

Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich

Die Demonstration wird voraussichtlich bis 14 Uhr für Behinderungen im Verkehr sorgen. Vor allem im Busverkehr kann es im Innenstadtbereich in diesem Zeitraum zu zahlreichen Umleitungen und Fahrplanabweichungen kommen.