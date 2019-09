Hamburg. Fahrgäste der U-Bahn-Linien U1 und U3 müssen am kommenden Wochenende teilweise auf einen Ersatzverkehr mit Bussen ausweichen. Grund sind Gleisbauarbeiten, so die Hamburger Hochbahn auf Twitter.

Busse statt Bahnen am Wochenende

Auf der Linie U3 ist die Strecke zwischen Kellinghusenstraße und Schlump betroffen. Dort fahren von Freitagabend ab 21.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag Busse statt Bahnen. Fahrgäste der Linie U1 müssen am Freitagabend zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht zwischen Lattenkamp und Stephansplatz auf Busse ausweichen. Die Strecke zwischen Kellinghusenstraße und Stephansplatz bleibt bis zum Betriebsschluss am Sonntagabend gesperrt.