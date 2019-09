Norderstedt will Teststrecke für autonome Busse einrichten

Norderstedt. Busse ohne Fahrer – darin sehen die Fachleute die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs. In einigen Städten und Landkreisen wird der autonome Busbetrieb getestet, in Hamburg hat die Hochbahn den Probebetrieb in der HafenCity gerade „erfolgreich beendet“. Nun will Norderstedt eine Teststrecke einrichten: Der e.Go Mover , so heißt das von der Verwaltung favorisierte Modell, soll seine Runden zunächst im Stadtpark drehen und später im innovativen Neubaugebiet „Grüne Heyde“ in Harksheide die Bewohner einsammeln und aus dem Quartier zu den Haltestellen der Linienbusse bringen.

Das schlägt das „Büro autoBus“ vor. Die Berliner Fachleute haben im Auftrag der Stadt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet und im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr vorgestellt.

Autonomer Bus kann bis zu 15 Personen befördern

Der e.Go Mover ist ein Kleinbus mit Batteriebetrieb, der mit zehn Sitz- und fünf Stehplätzen maximal 15 Personen befördern kann. Die Gemeinschaftsproduktion des Technologiekonzerns ZF Friedrichshafen und des Aachener Start-ups e.GO Mobile sei nicht größer als eine Limousine und daher sehr wendig. Der Bus lässt unterschiedliche Einsatzformen zu – vom Betrieb mit Fahrer, Lenkrad und Bremse bis hin zum autonomen Fahren, bei dem ausschließlich technische Systeme das Fahrzeug steuern. Kameras, Radar und GPS liefern ununterbrochen die zur Orientierung nötigen Daten über eventuelle Hindernisse und den Streckenverlauf, die an Bord zusammengeführt werden. Allerdings ist noch ein Fahrer an Bord, der bei Schwierigkeiten eingreifen kann. Der e.Go Mover kann laut Hersteller auf die höchste Stufe, das Level 5, ausgebaut werden, dann verschwinden Fahrersitz und Lenkrad.

Bevor der Bus autonom durch das Neubaugebiet kurvt, will die Stadt Erfahrungen im Stadtpark sammeln. Der sei als Testgebiet ideal, hat das Planungsbüro ermittelt. Bisher können die Besucher das Strandhaus nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichen oder den See umrunden. Menschen, die nicht so gut zu Fuß, auf Stock, Rolllator oder Rollstuhl angewiesen sind, hätten Probleme, die Distanzen zu bewältigen. Der Elektrobus könne die wichtigen Anlaufpunkte im Stadtpark ansteuern und den Komfort für die Besucher erhöhen.

Zudem handele es sich um ein in sich geschlossenes Gelände ohne Autoverkehr, einen Bereich, der daher geeignet sei, einen hochautomatisierten Shuttle zu testen. Mit 2,1 Kilometern habe die Runde auf dem Loop um den See eine ideale Länge.

Vier Streckenvarianten mit leichten Veränderungen

600.000 Besucher pro Jahr seien im Park unterwegs, es gebe ausreichend Fahrgäste, um die Menschen an die neue Mobilität heranzuführen. „Manchmal auch zu viele, vor allem an den Wochenenden und bei den Veranstaltungen, sodass dann der Betrieb möglicherweise ruhen müsste“, sagt Kai Jörg Evers, Geschäftsführer der Stadtpark GmbH. Er habe sofort genickt, als die Verwaltung angefragt habe, ob der Testbetrieb im Park laufen könnte. „Wir waren und sind immer aufgeschlossen für Neuerungen, so ging bei uns beispielsweise das Norderstedter Wlan-Netz Moby Klick an den Start“, sagt Evers.

Nun also der Mover, für den das Berliner Fachbüro vier Streckenvarianten mit leichten Veränderungen konzipiert hat. Die Route führt in jedem Fall vom Eingang am Kulturwerk am See entlang, zweigt dann nach Westen ab, um Besucher an den Eingängen an der Straße am Stadtpark und am Wollgrasweg aufzunehmen und auszuladen und bindet das Strandhaus ein. Weiter entlang geht es am See mit Haltestellen an den Parkeingängen Schleswig-Holstein-Straße Nord und Süd, ehe der Bus zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

Grundsätzlich begrüßen Politiker das Projekt

Dann hat der e.Go Mover 2,4 Kilometer zurückgelegt und braucht, so die Berliner Planer, 18 Minuten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 km/h. Damit die Besucher nicht zu lange warten müssen, empfehlen die Experten, zwei Elektrobusse einzusetzen. Jeder von ihnen kann maximal zehn Stunden fahren, ehe die Batterien aufgeladen werden müssen. Kalkuliert wird mit 1,7 Fahrern pro Bus. Die Kosten für die Stadtpark-Gesellschaft belaufen sich auf 20.000 Euro für Investitionen und 310.000 Euro pro Jahr dafür, dass e.Go zwei Mover bereitstellt. Das Büro autoBus geht davon aus, dass ein Großteil der Ausgaben über Fördertöpfe finanziert werden kann.

„Eine breite Zustimmung ist gerade bei einem derart bedeutenden Projekt wichtig“, sagtPeter Holle, Chef der CDU-Fraktion in Norderstedt.

Foto: Andreas Burgmayer

Grundsätzlich begrüßen die Politiker das Projekt. CDU und SPD befürworten auch den Antrag für die Teststrecke im Stadtpark. Es gab aber im Ausschuss auch Kritik: Der BUND sorgt sich um die Amphibien im Randbereich des Stadtparksees, die Kritiker der anderen Parteien befürchteten, dass der Erholungswert sinken wird, wenn dort Busse fahren. CDU und SPD hätten keine Mehrheit gefunden. „Und eine breite Zustimmung ist gerade bei einem derart bedeutenden Projekt wichtig“, sagt CDU-Fraktionschef Peter Holle. Der Kompromiss: Die Verwaltung soll weitere Stadtbereiche für den Testbetrieb suchen, wobei der Stadtpark nach wie vor im Rennen ist.