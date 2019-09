Hamburg. Geschätzt 650 Altfahrräder will die Hamburger Stadtreinigung ab kommendem Montag aus dem öffentlichen Raum der Stadt entfernen. Die Aktion beginnt zunächst in Altona mit etwa 240 Fahrrädern und wird bis zum 1. November in den anderen Bezirken fortgesetzt.

Fahrräder werden repariert und verkauft

Fahrräder, die offensichtlich schon lange an einer Stelle stehen, die Verkehrssicherheit gefährden oder selbst verkehrsuntauglich sind, können durch das Verfahren von den Hamburger Straßen entfernt werden. Polizei und Mitarbeiter der Bezirksämter kennzeichnen die Fahrräder dafür mit einem leuchtend roten Aufkleber, auf dem eine Frist vermerkt ist. Mindestens 14 Tage lang hat der Eigentümer die Möglichkeit, sein Rad zu entfernen. Es reicht jedoch nicht, den roten Aufkleber abzureißen.

Nach Ablauf der Frist entsorgt die Stadtreinigung die gekennzeichneten Fahrräder im Auftrag der Polizei oder des Bezirksamtes. Reparaturfähige Fahrräder bringen die Mitarbeiter in ihre Fahrradwerkstatt in Osdorf, wo sie aufgearbeitet und anschließend in den eigenen Gebrauchtwarenhäusern zum Verkauf angeboten werden.

Bisher knapp 10.000 Fahrräder entfernt

In den Jahren 2016 und 2017 entfernte die Stadtreinigung Hamburg jeweils gut 4000 Schrotträder, im Jahr 2018 waren es knapp 4600. Im ersten Quartal 2019 kamen schon mehr als 1.000 Schrotträder zusammen. Die letzte Aktion der Stadtreinigung fand im Mai statt.