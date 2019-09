Hamburg. Sie haben im richtigen Moment Courage gezeigt – und damit Menschenleben gerettet. Drei Hamburger sind dafür am Donnerstagabend von den Asklepios Kliniken in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt mit dem Asklepios-Lebensretterpreis 2019 ausgezeichnet worden: Omar Salloum (24), der gerade sein Medizinstudium beendet hat, Tanja Ehler (22), Bademeisterin im Festland-Schwimmbad an der Holstenstraße, und Anwältin Minou Hansen (53). Einen Sonderpreis gab es für den Hamburger Verein „Ich kann Leben retten“.

Die Preisträger wurden von Abendblatt-Lesern durch eine Telefonabstimmung aus fünf zuvor von einer Jury ausgewählten Kandidaten bestimmt. 51 Prozent der Leser stimmten für Omar Salloum, 39 Prozent für Manja Ehler und vier Prozent für Minou Hansen. Für Martin Pflaum, der seine Ehefrau rettete, und das Team einer Zahnarztpraxis, das einen Patienten wiederbelebte, stimmten jeweils drei Prozent.

Asklepios Lebenretterpreis zum fünften Mal verliehen

Der Asklepios Lebenretterpreis wurde bereits zum fünften Mal verliehen. „Wir möchten damit auf das wichtige Thema der Reanimation aufmerksam machen und die Hemmschwelle senken, selbst Menschen wiederzubeleben“, sagt Joachim Gemmel, Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg. „Nahezu täglich erleben wir Fälle des plötzlichen Herztods. Sehr viele Menschen könnten noch leben, wenn sie zeitnah reanimiert worden wären.“ Insofern solle der Preis auch ermutigen, Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen. „Es reicht nicht, das nur vor der Führerscheinprüfung zu machen.“ Die meisten, die als Laie jemanden entschlossen reanimiert haben, hätten ihr Erste-Hilfe-Wissen erst vor wenigen Jahren aufgefrischt.

Berndt Röttger, stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, bescheinigte allen Preisträgern der vergangenen Jahre einen „bewundernswerten Mut und entschlossenes Handeln“. Röttger: „Wir unterstützen den Lebensretterpreis gern, indem wir von den positiven Beispiele erzählen, bei denen diese Menschen das Leben anderer gerettet haben.“

Verleihung im Ehemaligen Hauptzollamt in der Speicherstadt

Die Preisverleihung fand im Rahmen der „Woche der Wiederbelebung“ statt, die in ganz Deutschland von verschiedenen Aktionen begleitet wird. Gefeiert wurde im Ehemaligen Hauptzollamt in der Speicherstadt. Durch den Abend führte TV-Moderatorin und Medizinerin Susanne Holst, die Band „Yared Dibaba und die Schlickrutscher“ machte Musik.

Die drei Preisträger erhielten Medaillen und dürfen sich einen persönlichen Wunsch erfüllen. In Filmen mit nachgestellten Szenen wurden den etwa 130 Gästen die Geschichten ihrer lebensrettenden Einsätze erzählt. Begonnen wurde mit Minou Hansen, die bei der Leserabstimmung auf Platz drei landete. Als ihr Ehemann Ralf Hansen vor ihren Augen zusammenbrach, hatte sie ihn entsprechend der Anleitung, die ihr ein Feuerwehrmann am Telefon gab, durch eine Herzdruckmassage am Leben erhalten, bis die Rettungssanitäter eintrafen.

Von Fahrrad bis Reise: Die Wünsche der Preisträger

Minou Hansen nahm ihre Medaille von Martin Schneider, dem Pressesprecher der Feuerwehr, entgegen. Aus Dankbarkeit der Feuerwehr gegenüber wolle sie das Geld an einen Verein für brandverletzte Kinder spenden, sagte sie.

Als Zweite wurde Tanja Ehler auf die Bühne gerufen. Die Bademeisterin hatte einen jungen Mann, der leblos auf dem Boden des Schwimmbeckens lag, aus dem Wasser gezogen. Mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage konnte sie ihn wiederbeleben – und brach nach der Rettungstat selber weinend zusammen. Elke Huster-Nowack aus der Gesundheitsbehörde verlieh ihr die Medaille. Tanja Ehler möchte sich mit dem Preisgeld ein hochwertiges Fahrrad anschaffen.

Omar Salloum, der Gewinner des ersten Preises, erhielt seine Auszeichnung von Joachim Gemmel. Der angehende Arzt hatte seinem Vater das Leben gerettet, als dieser zusammenbrach – während die Familie gerade in Hamburg den Abschluss seines Medizinstudiums feierte. Der Vater war an den Landungsbrücken zusammengebrochen, sein Sohn wandte sofort Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung an. Später wurde die Behandlung von Rettungssanitätern fortgesetzt – 20 Minuten lang. Omar Salloum möchte mit dem Preisgeld gern eine Reise machen.

Martin Pflaum, Zahnärztin Kirsten Borgert-Bühren und ihre Helferinnen Rilana Trunschke und Kim Rost erhielten für ihre Hilfe ebenfalls eine Medaille.