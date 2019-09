Hamburg. "Gibt es eigentlich Selbsthilfegruppen für Männer, die Politikerinnen unaufgefordert Fotos von ihren Geschlechtsteilen nebst Bedienungsanleitung schicken?" Mit dieser eher humorvoll formulierten Frage macht Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit auf ein Thema aufmerksam, das weit weniger lustig ist: Es geht um digitale Belästigung und Hassrede.

Die SPD-Politikerin kennt so ziemliche jede Facette, die dieses Phänomen mit sich bringt. "Es sind nicht nur üble Beschimpfungen, sondern auch ekelhafte Gewalt, sexuelle Drohungen und perverse Vorstellungen, die die Schreiber haben", sagte Veit jüngst in einem Gespräch mit dem NDR. Zudem erreichten die Bürgerschaftspräsidentin auch immer wieder E-Mails, deren Inhalt "tiefbraun gefärbt ist, mit klaren Nazi-Bezügen".

Veit: Es gab sogar Morddrohungen

Gibt es eigentlich Selbsthilfegruppen für #Männer, die Politikerinnen unaufgefordert Fotos von ihren Geschlechtsteilen nebst Betriebsanleitung schicken? Ich frage für ein paar Bürger... 🤮 — Carola Veit (@carola_veit) September 17, 2019

So ist insbesondere im September vergangenen Jahres ein Shitstorm über Carola Veit hinweggefegt, als sie dem ehemaligen AfD-Politiker Ludwig Flocken nach einer hetzerischen Rede das Wort entzogen hatte. "Es gab sogar Morddrohungen", erinnert sich Veit, die seit 15 Jahren in der Bürgerschaft sitzt und seit acht Jahren ihre Präsidentin ist.

Veit erstattet Strafanzeige

Statt die Hasskommentare oder anstößigen Mails einfach zu löschen, hat sich Veit dazu entschlossen, auf das Problem und dessen Ausmaß aufmerksam zu machen. So wie jetzt via Twitter. Zudem erstatte sie in besonders schwerwiegenden Fällen auf Strafanzeige.

Doch wie erfolgreich sind Anzeigen gegen die Hetzer? Bei der Antwort ist ein gewisses Maß an Resignation bei Veit zu erkennen. Denn fast immer bleiben die Anzeigen ohne Erfolg. "Es gibt keine Abschreckung", so Veit in dem NDR-Bericht. Doch für die Politikerin ist auch klar: "Wenn die denken, dass die uns einschüchtern können, dann sind sie auf dem Holzweg."

Veit ist auch bewusst, dass nicht nur sie oder allgemein Politiker Opfer von Kriminellen im Netz werden. Nach Angaben von Justizsenator Till Steffen (Grüne) steigt die Hasskriminalität in Hamburg. Während die Staatsanwaltschaft 77 Fälle im zweiten Halbjahr 2018 registrierte, waren es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits 102 Straftaten. 40 Prozent der Taten wurden im Internet durch Hassmails und Hasspostings verübt.

Justizbehörde sagt Hasskriminalität den Kampf an

Den Großteil machen fremdenfeindliche Kommentare und Inhalte aus. Besonders besorgniserregend für Steffen ist: "Es gibt offenkundig einen Zusammenhang zwischen Hassmails und -postings und Gewalttaten, wie der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gezeigt hat.“

Deswegen und wegen der immer weiter steigenden Zahl der Straftaten will er zur effektiveren Bekämpfung der Hasskriminalität vor allem im Internet ein neues Projekt starten. Dazu soll die Koordinierungsstelle „OHNe Hass – Offensiv gegen Hass im Netz“ eingerichtet werden. Zum einen sollen Opfer und Medienunternehmen, über dessen Plattformen im Internet Hass und Hetze verbreitet werde, ermuntert werden, die Taten anzuzeigen, satt einfach zu löschen. Zudem soll der Verfolgungsdruck auf die Urheber erhöht und die Staatsanwaltschaft in die Lage versetzt werden, Strukturen und Hintermänner besser zu erkennen.